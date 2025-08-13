Jennifer Aniston revela amistad con Gwyneth Paltrow pese a vínculo con Brad Pitt

Jennifer Aniston habló abiertamente sobre su amistad con Gwyneth Paltrow y el hecho de que ambas han conversado sobre Brad Pitt, expareja de las dos, en una entrevista publicada el 11 de agosto por la revista Vanity Fair. Según la actriz de Friends, lejos de existir rivalidad, mantienen una relación de confianza y cercanía.

La protagonista de The Morning Show respondió sin reservas que “por supuesto” han hablado sobre Pitt. “¿Cómo no? Somos mujeres”, afirmó. Ambas coincidieron en que su vínculo de amistad se forjó incluso antes de que Pitt se convirtiera en un interés romántico común.

Una amistad que comenzó antes de Brad Pitt

Jennifer Aniston y Paltrow se conocieron gracias a David Schwimmer, coprotagonista de Friends, cuando él filmaba la película The Pallbearer (1996) junto a Paltrow. Esa conexión inicial se consolidó al punto de que Aniston asistió a la fiesta de compromiso de la actriz con Pitt.

Paltrow y Pitt iniciaron su relación en 1995 durante el rodaje de Se7en, se comprometieron en 1996 y finalizaron su relación en 1997. En 2023, Paltrow recordó en el pódcast Call Her Daddy que la ruptura fue dolorosa, aunque necesaria.

Del compromiso fallido al matrimonio mediático

Tras la separación de Paltrow y Pitt, el actor comenzó un romance con Jennifer Aniston en 1998, luego de ser presentados por sus representantes. La pareja se comprometió en 1999 y se casó en 2000. Su matrimonio finalizó en 2005, en medio de rumores que vinculaban a Pitt con Angelina Jolie.

Jennifer Aniston definió esa etapa como un “triángulo amoroso” que acaparó la atención mediática. “Si no tenían sus telenovelas, tenían sus tabloides”, comentó. Reconoció que lo tomó de manera personal, pero su forma de afrontarlo fue seguir adelante: “Solo levántate, ponte las botas y sigue caminando, chica”.

Más que un exnovio en común

Aunque las conversaciones sobre Pitt forman parte de sus charlas, la amistad entre ambas se centra en el apoyo mutuo. “Siempre intercambiamos consejos”, señaló Jennifer Aniston. “¿Qué haces para esto? ¿Tienes un doctor nuevo para aquello?”.

En 2019, Paltrow asistió al cumpleaños 50 de Aniston y la describió como “un rayo de sol” en redes sociales. En 2023, compartió una fotografía abrazándola con el mensaje: “Sí, soy muy afortunada”.

Paltrow también mantiene una relación cordial con Pitt. En 2022, durante una entrevista publicada en Goop, el actor expresó: “Es encantador tenerte como amiga ahora… y te amo”. Ella respondió: “Yo también te amo mucho”.

Recuerdo de Matthew Perry

En la misma conversación con Vanity Fair, Aniston habló sobre la muerte de Matthew Perry en octubre de 2023. Señaló que el elenco de Friends intentó apoyarlo en su lucha contra la adicción durante años. “Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”, dijo. Añadió que, aunque dolorosa, su partida trajo alivio ante el sufrimiento que él enfrentaba.