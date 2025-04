Jenna Ortega finalmente revela la verdad detrás de su salida de "Scream 7", desmintiendo especulaciones y confirmando rumores.

A casi dieciocho meses de su sorpresiva renuncia a la esperada película “Scream 7”, la actriz estadounidense Jenna Ortega finalmente decidió compartir el verdadero trasfondo de su decisión. Esta revelación confirma las especulaciones que han circulado desde entonces entre los seguidores de la franquicia y los medios de comunicación.

En una sincera entrevista para el reciente número de abril de la revista The Cut, Ortega, de 22 años, ofreció detalles sobre su salida del proyecto cinematográfico «Scream 7«. La joven intérprete, conocida por su papel como Tara Carpenter en las dos entregas previas de la saga «Scream«, fue categórica al desvincular su decisión de factores económicos o de agenda. Según sus propias palabras, la situación que rodeaba a su compañera de reparto, Melissa Barrera, jugó un papel fundamental en su determinación. “No tenía nada que ver con el sueldo ni con la agenda de trabajo. Lo de Melissa estaba pasando, y todo se estaba desmoronando”, confesó Ortega, dejando entrever la complejidad del momento que atravesaba la producción.

Las películas que revivieron la icónica franquicia «Scream» en 2022 y su secuela, “Scream VI” de 2023, contaron con la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. En estas entregas, Jenna Ortega encarnó a Tara Carpenter, la media hermana del personaje central interpretado por Melissa Barrera, Sam Carpenter. Sin embargo, la participación de Barrera en la séptima entrega se vio truncada tras su despido debido a publicaciones en sus redes sociales relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamás. Este hecho, tal como lo revela ahora Ortega, impactó directamente en su visión sobre el futuro de «Scream 7«.

La influencia del equipo en la decisión de Jenna Ortega

Para Jenna Ortega, la cohesión y la visión del equipo creativo eran aspectos esenciales para su continuidad en cualquier proyecto. En relación a «Scream 7«, la actriz expresó que la posible ausencia del equipo de directores con el que había establecido un vínculo profesional y personal influyó en su decisión. “Si ‘Scream 7’ no iba a contar con ese equipo de directores y esa gente de la que me enamoré, entonces no me parecía la decisión correcta para mi carrera en ese momento”, afirmó, destacando la importancia de un ambiente de trabajo positivo y alineado con sus expectativas artísticas para seguir adelante con «Scream 7» o cualquier otro filme.

Además de su experiencia en la saga «Scream«, Ortega también contó su interés por explorar nuevos caminos en su carrera actoral. “En mi caso, estoy intentando dar prioridad a nuevos directores e historias originales”, explicó, manifestando su deseo de trabajar en proyectos que representen desafíos creativos y le permitan expandir su carrera. Reconoció que sus elecciones podrían generar sorpresa en el público, pero señaló su compromiso con la búsqueda de narrativas frescas y la oportunidad de apoyar a nuevos directores. “Sé que, desde afuera, quizá la gente vea mis decisiones como: ‘¿Qué demonios hace esta chica?’ Pero un guión original es emocionante. Si puedo ayudar a que se haga, amo hacer eso”, añadió la actriz de «Scream«.

Confirma rumores sobre su salida

Las especulaciones que circularon con fuerza sugerían que la decisión de Jenna Ortega de no participar en «Scream 7» estaba ligada a la controversia que rodeaba la salida de Melissa Barrera. Con sus recientes declaraciones, la joven actriz confirma estos rumores, revelando que la dinámica del equipo y la situación en torno a su compañera fueron determinantes en su adiós a «Scream 7«.

Este reconocimiento ofrece una nueva mirada sobre los acontecimientos que llevaron a la reconfiguración del elenco y el equipo de producción de la séptima entrega de la popular franquicia «Scream«.

Mientras el futuro de «Scream 7» continúa su curso bajo la dirección de Kevin Williamson, cuyo rodaje comenzó en enero, Jenna Ortega enfoca su energía en otros proyectos cinematográficos y televisivos.