Javier Tebas, presidente de LaLiga, contra la FIFA: “El Mundial de Clubes debe desaparecer del fútbol”

Javier Tebas, presidente de LaLiga española, expresó este martes 17 de junio en un foro académico en Madrid, su intención de que no se continúe disputando el Mundial de Clubes de la FIFA. Alegó que el calendario futbolístico ya se encuentra saturado y que esta competición adicional no representa un beneficio económico ni deportivo, por lo que debería ser eliminada para preservar la sostenibilidad del fútbol europeo.

Javier Tebas rechaza el Mundial de Clubes

Durante su participación en un ciclo de ponencias, Tebas reiteró su preocupación por el crecimiento descontrolado de nuevas competiciones internacionales. En este contexto, apuntó directamente contra el nuevo formato del Mundial de Clubes 2025. El torneo se disputa por primera vez en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio, con la participación de 32 equipos.

“Eliminándolo. Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes. No hay fechas. No hace falta otra competición más”, afirmó Tebas al ser consultado sobre cómo mejorar el certamen.

El presidente de LaLiga subrayó que el actual ecosistema del fútbol no puede soportar más torneos sin comprometer el calendario, los periodos de descanso de los futbolistas y los recursos disponibles en los derechos audiovisuales.

Críticas a la falta de intensidad y al valor del torneo

Tebas también se refirió a la calidad competitiva del torneo, tras observar parcialmente el partido entre Chelsea y Los Angeles FC. “Vi 25 minutos y me pareció un amistoso de verano. No vi intensidad”, dijo.

Según el dirigente, este tipo de eventos no genera el interés ni la competitividad esperada en una competencia oficial, lo que refuerza su argumento de que el Mundial de Clubes tiene un impacto limitado.

El formato actual del torneo plantea un problema logístico para equipos como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que podrían llegar hasta la final programada para el 14 de julio, justo un mes antes del inicio de LaLiga.

Aplazamiento de partidos en LaLiga

Tebas confirmó que ambos clubes madrileños solicitaron iniciar más tarde la temporada 2025/26 si avanzan en la competición. Sin embargo, aclaró que aún no se ha tomado ninguna decisión y que están evaluando el rendimiento de los equipos en el torneo antes de resolver.

“Hay un convenio colectivo que dice tres semanas de vacaciones. Si el Real Madrid o el Atlético ganan o llegan a semifinales, van a recibir hasta 138 millones de dólares. ¿Vamos a tener que empezar más tarde porque vienen cansados?”, cuestionó.

También recordó que otras ligas, como la Premier League o la Bundesliga, mantendrán su inicio habitual a pesar de la participación de sus clubes en el torneo.

Modelo económico de LaLiga frente a otras ligas europeas

En la misma ponencia, Tebas comparó el modelo financiero de LaLiga con el de la Premier League, al que calificó como “insostenible”. Según sus datos, la liga inglesa pierde alrededor de 1.400 millones de dólares por temporada, mientras que LaLiga ha promovido políticas de control financiero más estrictas.

“La Premier ficha muchísimo, no es eficaz ese modelo. Está intervenida por el gobierno”, afirmó. Reiteró que el objetivo de LaLiga es mantener la estabilidad económica del fútbol, en lugar de fomentar un crecimiento basado en deuda o gasto desmedido.