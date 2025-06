Javier Rabanal sostiene que en Ecuador no se pueden aplicar métodos europeos; habla de límites culturales

En medio de la pelea por la cima de la LigaPro, el técnico de Independiente del Valle, Javier Rabanal, encendió el debate sobre las diferencias entre el fútbol europeo y el ecuatoriano. Tras el empate 1-1 ante Libertad FC, el estratega español se sinceró al reconocer que aún es difícil replicar rutinas de alto nivel en el contexto local. “Esto no es Europa”, sentenció con franqueza.

El estratega de 46 años, que en la temporada 2022/23 fue asistente de Ruud Van Nistelrooy en el PSV Eindhoven, explicó cómo la cultura y los hábitos ecuatorianos chocan con las metodologías europeas. “En el PSV, llegábamos por la tarde para tener la mañana libre con la familia. Aquí es complicado por el tema de la noche”, dijo.

Reparos de Javier Rabanal

Javier Rabanal, además, se mostró claro al indicar que dar descanso un jueves puede implicar riesgos. “Pasan cosas que en otros sitios no pasan”, detalló. También considera que dar libre un jueves, dos días antes de un partido, es complejo “por el tema de la noche”.

Durante la paralización del campeonato por la fecha FIFA, Rabanal otorgó algunos días libres a sus jugadores. Pero en la reanudación, notó un bajón físico en su equipo. Eso lo llevó a una reflexión que mezcló autocrítica y realismo. “Quizás fue demasiado descanso para un club con organización profesional estilo europeo”, explicó.

Rabanal fue contundente con los días libres 😱 El entrenador hizo una evaluación y comparó los descansos de Ecuador con los de Europa.#ZappingFC #ZappingSports pic.twitter.com/n6sMv0dNnj — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) June 18, 2025

Sacó a su equipo de la ecuación

El español, sin embargo, aclaró que su grupo de trabajo mantiene un compromiso alto. “Tengo una plantilla que no peca de eso, pero quizá aún no estamos listos para descansar cinco días”, comentó. Su análisis no fue una crítica directa, sino una radiografía honesta de las condiciones del fútbol nacional.

Rabanal asumió como entrenador principal de IDV tras su paso por la filial del club y ha intentado mantener una estructura de trabajo rigurosa. A pesar de las diferencias culturales, aseguró que seguirá buscando el equilibrio entre exigencia y adaptación. “Hay que entender dónde estamos y cómo se vive aquí”, puntualizó.

La reflexión del técnico Javier Rabanal no pasó desapercibida. Más allá de lo táctico, abrió una conversación sobre cómo el entorno influye en la planificación profesional del fútbol en Ecuador. Mientras alista su duelo ante Liga de Quito el domingo, Rabanal deja claro que su desafío no solo es deportivo, sino también cultural.