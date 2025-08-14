Manta: Segundo agente municipal de tránsito es asesinado en un mismo día

Javier Morán, agente municipal de tránsito de 34 años, resultó asesinado a las 10h50 de este jueves 14 de agosto en Manta, provincia de Manabí. Ocurrió en la zona comercial de Nuevo Tarqui, marcando el segundo homicidio de un agente de tránsito en menos de cinco horas en la ciudad. Morán, uniformado, recibió múltiples disparos mientras se encontraba en uno de los accesos de la zona, según informó la Policía Nacional.

Al agente, gravemente herido junto a un local comercial, lo trasladaron en un vehículo particular a una casa de salud, donde se confirmó su fallecimiento. Unidades policiales se desplegaron en el lugar del ataque y en el hospital para recolectar evidencias. A las 06h30 de ese mismo día, a otro agente de tránsito lo acribillaron en el sector de Costa Azul, elevando la alarma en la ciudad.

Agente de tránsito llegó sin vida a una casa de salud

En menos de seis horas, el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó registró cuatro asesinatos. Además de los dos agentes; a Carlos Peña Nieto lo victimaron en el barrio 15 de Septiembre y Alexis Cusme Espinoza en Montecristi, cerca de las 11h00. Estas muertes elevan a 304 las víctimas de violencia en el distrito en 2025, frente a las 331 registradas en 2024, según datos policiales.

La Agencia de Tránsito de Manta ha sido blanco de ataques recurrentes. En los últimos años, trece agentes municipales de tránsito han sido asesinados, además de varios funcionarios y exfuncionarios de la institución. A finales de julio de este año, la Policía Nacional y el Gobierno intervinieron la entidad por presuntos actos de corrupción, aunque no se han revelado detalles sobre posibles nexos con la violencia actual.

Preocupación por escalada de violencia

El barrio 15 de Septiembre y otras zonas de Manta, como Nuevo Tarqui y Costa Azul, son puntos críticos de criminalidad. Las autoridades investigan los móviles de los homicidios, que preliminarmente apuntan a ajustes de cuentas o retaliaciones, aunque no se han reportado detenciones. La escalada de violencia ha generado preocupación entre los habitantes, quienes exigen mayor seguridad y patrullajes.

En julio de 2023, el asesinato del entonces alcalde de Manta, Agustín Intriago, en el barrio 15 de Septiembre, marcó un precedente en la crisis de seguridad. Seis personas fueron procesadas, y cinco recibieron sentencias de 34 años, pero el autor material permanece prófugo. Las autoridades locales y nacionales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos de este jueves. (17)