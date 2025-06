Javier Klimowicz destaca el desempeño del arquero Gonzalo Valle ante Brasil

Gonzalo Valle, arquero de Liga de Quito, debutó como titular en la selección ecuatoriana durante el partido contra Brasil, luego de que Hernán Galíndez se lesionara durante el calentamiento. El encuentro, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, terminó 0-0.

Debut inesperado y un reto gigante para Valle

Valle no esperaba aparecer en el once titular de La Tri. Todo cambió minutos antes del inicio, cuando el arquero de Huracán, Hernán Galíndez, sufrió una molestia física. Así, el portero recibió la noticia: jugaría su primer partido oficial con la selección y lo haría contra Brasil, uno de los rivales más exigentes del continente.

Pese al nerviosismo que implica un debut de esa magnitud, Valle mostró seguridad en sus intervenciones. No tuvo mucho trabajo, pero respondió con solidez. Así lo afirmó el exarquero Javier Klimowicz, quien elogió su desempeño: “No fue exigido mayormente, pero brindó seguridad y respondió cuando fue requerido”, dijo en una entrevista con El Diario.

El arquero argentino ecuatoriano que defendió La Tri en el pasado, también destacó el funcionamiento defensivo de Ecuador. Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez “lucen bien”, comentó. El muro defensivo permitió a Valle una jornada sin muchos sobresaltos. «Tuvo al menos dos grandes intervenciones», mencionó.

Klimowicz y su reflexión

Para Klimowicz, Ecuador tiene que ajustar más que su juego: “Debe perderle el respeto a las grandes selecciones. Tiene jugadores para hacerlo”, opinó. Cree que, ante Brasil, al equipo le faltó convicción. “No se creyó ni convenció que podía”, sentenció.

El exarquero identificó también errores tácticos. Aseguró que el equipo cayó en la estrategia defensiva de Brasil, al no explotar los espacios por dentro ni usar la media distancia. Brasil replegaba muy bien, y los laterales de ellos no salían a presionar la banda, entonces le daba el espacio para que Ecuador juegue por allí. La Tri no se dio cuenta y abusó de eso. Cayó en la trampa, mencionó el exarquero que ahora es comentarista en radio Diblú.

Ecuador jugará con Perú

Con el empate sin goles, Ecuador sumó 24 puntos en la clasificación sudamericana. Comparte la puntuación con Paraguay, pero el gol diferencia favorece a La Tri, que se mantiene en la segunda posición, solo por detrás de Argentina, que lidera con 34 unidades y ya está clasificada.

Ahora, La Tri deberá buscar una victoria ante Perú en Lima, el próximo martes. Ese duelo podría consolidar su posición y definir su presencia en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.