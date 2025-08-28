Jannik Sinner y Iga Swiatek avanzan a la tercera ronda del US Open 2025

Jannik Sinner y Iga Swiatek, números uno y dos del mundo, avanzaron a la tercera ronda del US Open 2025 este 28 de agosto en el Arthur Ashe Stadium, Nueva York, consolidando sus campañas en el último Grand Slam del año.

Dominio de Sinner

Sinner, número uno del ranking ATP, derrotó al australiano Alexei Popyrin, número 36, por 6-3, 6-2, 6-2 en dos horas y un minuto en el Arthur Ashe Stadium. El italiano, campeón defensor, rompió el servicio de Popyrin en cada set, convirtiendo las cinco oportunidades de quiebre. A pesar de cometer 20 errores no forzados, Sinner mantuvo el control, salvando cinco puntos de quiebre, incluyendo tres en el segundo set con un ace de segundo servicio.

Popyrin, quien venció a Novak Djokovic en la tercera ronda del US Open 2024, no logró repetir la hazaña. El australiano, con un historial de 1-0 contra Sinner (Madrid 2021), tuvo un servicio irregular, con solo 60% de puntos ganados en segundo saque. Sinner, con un récord de 33-4 en 2025, igualó el registro de Roger Federer de 41-9 en sus primeros 50 partidos de Grand Slams en canchas duras.

Sinner enfrentará en la tercera ronda al canadiense Denis Shapovalov, número 27, el 30 de agosto.

Swiatek supera un desafío

Iga Swiatek, número dos del ranking WTA, venció a la neerlandesa Suzan Lamens, número 66, por 6-1, 4-6, 6-4 en dos horas y siete minutos en el Arthur Ashe Stadium. La polaca dominó el primer set en 30 minutos, con dos quiebres y nueve winners, pero Lamens remontó en el segundo, aprovechando 12 errores no forzados de Swiatek y logrando tres quiebres para igualar el marcador.

En el tercer set, Swiatek rompió el servicio de Lamens en el tercer y quinto juego, asegurando la victoria tras salvar un punto de quiebre en el 5-4. La campeona de Wimbledon 2025 y del WTA 1000 de Cincinnati suma 23 participaciones consecutivas en Grand Slams, igualando a Navratilova, Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario. Swiatek enfrentará a la rusa Anna Kalinskaya en la tercera ronda, tras vencerla en Cincinnati 2025 (6-3, 6-4).

Otros resultados destacados

Naomi Osaka, ex campeona del US Open, avanzó a la tercera ronda tras derrotar a la estadounidense Hailey Baptiste por 6-3, 6-1 en 70 minutos, rompiendo el servicio rival cinco veces. Osaka, de 27 años, busca sus primeros octavos de final en un Grand Slam desde el Abierto de Australia 2021.

Por su parte, Jessica Pegula superó a la rusa Anna Blinkova por 6-1, 6-3 y enfrentará a Victoria Azarenka el 29 de agosto.

Contexto del US Open 2025

El US Open 2025, disputado del 24 de agosto al 7 de septiembre en Flushing Meadows, reúne a los mejores tenistas del mundo en la última gran cita del año. Sinner, con cuatro títulos de Grand Slam (Australian Open 2024, 2025, Wimbledon 2025, US Open 2024), busca ser el primer hombre en defender el título desde Roger Federer (2004-2008). Swiatek, con cinco Grand Slams, lidera el cuadro femenino tras un 2025 con 36 victorias y 12 derrotas. El torneo reparte $75 millones en premios y define la cima del ranking ATP, con Sinner liderando por 60 puntos sobre Carlos Alcaraz.

Sinner y Swiatek son favoritos para avanzar, con el italiano manteniendo un récord de 23 victorias consecutivas en Grand Slams de cancha dura. El sorteo de la tercera ronda, anunciado el 28 de agosto, intensifica la competencia en Nueva York.