Jannik Sinner sigue adelante en Wimbledon por el infortunio de Grigor Dimitrov

El tenista italiano Jannik Sinner se clasificó este lunes 7 de julio para los cuartos de final del torneo de Wimbledon, tercer ‘Grand Slam’ de la temporada y que se disputa sobre hierba, al aprovechar el infortunio físico del búlgaro Grigor Dimitrov cuando estaba contra las cuerdas tras perder los dos primeros sets (6-3, 7-5, 2-2).

El número uno del mundo logró seguir adelante en el ‘grande’ londinense cuando el panorama no era el mejor. Tras ceder las dos primeras mangas y con algún tipo de molestia en el codo, Sinner tenía que remontar a un entonado rival, pero este se lesionó a nivel muscular en el pectoral tras realizar un saque ya iniciado el tercer parcial y se tuvo que retirar entre lágrimas.

Y hasta ese momento, el talentoso jugador búlgaro estaba rozando la sorpresa en la Central, donde estaba desplegando un gran tenis para desarbolar al de San Candido, siempre a remolque en el marcador ya desde el inicio y con pocas respuestas ante el buen nivel al servicio de su rival.

A sight we never want to see.

Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025