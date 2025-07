Jannik Sinner busca tomarse la revancha ante Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon 2025

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, números uno y dos del ranking ATP, competirán este domingo 13 de julio de 2025 a las 10h00 en el All England Club, Londres, por el título de Wimbledon 2025, en una revancha de la final de Roland Garros 2025.

Camino a la final

Jannik Sinner, número uno mundial, avanzó a su primera final en Wimbledon tras derrotar al serbio Novak Djokovic por 6-3, 6-3, 6-4 el 11 de julio de 2025 en la Cancha Central. El italiano, de 23 años, superó al ex número uno en menos de dos horas, a pesar de jugar con el brazo derecho vendado por una lesión en el codo sufrida contra Grigor Dimitrov en octavos. Por su parte, Carlos Alcaraz, de 22 años, venció al estadounidense Taylor Fritz, quinto del ranking, por 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6) en un partido de tres horas, según datos de la ATP.

Historial entre Sinner y Alcaraz

El duelo será el decimotercer encuentro entre Sinner y Alcaraz, con el español liderando el historial 8-4. En su último enfrentamiento, la final de Roland Garros 2025, Alcaraz remontó dos sets para ganar en cinco mangas. La final de Wimbledon 2025 será la segunda vez que ambos se enfrenten por un título de Grand Slam, según registros de Tennis.com. Sinner, con tres Grand Slams (dos Abierto de Australia y un US Open), busca su primer Wimbledon, mientras Alcaraz, con cinco Grand Slams (dos Wimbledon, dos Roland Garros, un US Open), aspira a su tercero consecutivo en Londres.

Actuaciones en semifinales

Sinner mostró un juego sólido ante Djokovic, de 38 años, quien no logró igualar el récord de ocho títulos de Roger Federer en Wimbledon. El serbio, con 24 Grand Slams, afirmó tras el partido: “Volveré al menos una vez más”. Alcaraz, bajo la mirada de Leonardo DiCaprio en el palco, mantuvo su racha de 24 victorias consecutivas en Grand Slams, tras superar a Fritz, finalista del US Open 2024. Alcaraz destacó: “Manejé bien los nervios. Jugar aquí en una semifinal no es fácil”.

Contexto del torneo

Wimbledon 2025, disputado del 30 de junio al 13 de julio, es el tercer Grand Slam del año. Alcaraz, bicampeón defensor, busca ser el quinto hombre en la era Open (desde 1968) en ganar tres títulos consecutivos en Wimbledon, uniéndose a Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer y Djokovic. Sinner, por su parte, es el primer italiano en alcanzar la final masculina desde 1976. El ganador obtendrá 2,000 puntos ATP y 4 millones de libras esterlinas, según la ATP.

Importancia histórica

Una victoria de Alcaraz lo convertiría en el segundo jugador más joven de la era Open en alcanzar seis Grand Slams, solo por detrás de Björn Borg. Sinner, con su ascenso al número uno en 2025, busca consolidar su dominio en el circuito tras vencer a Djokovic en los últimos cinco enfrentamientos. Este partido marca el fin de una era dominada por Djokovic, Federer y Nadal, con Sinner y Alcaraz liderando la nueva generación del tenis masculino.