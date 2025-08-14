Jannik Sinner avanza a cuartos de final en Cincinnati tras derrotar a Mannarino

Jannik Sinner, de 23 años , enfrentó a Adrian Mannarino, clasificado número 89 del mundo , en el Lindner Family Tennis Center, en Cincinnati. En el primer set, Sinner logró un quiebre crucial en el tercer juego , manteniendo su servicio con un 100% de puntos ganados en su primer saque (16/16). A pesar de un momento destacado de Mannarino, quien defendió un punto de quiebre en el sexto juego , Sinner cerró el set 6-4 tras 42 minutos de juego.

El italiano mostró precisión en un punto clave al devolver un smash de Mannarino con un revés ganador desde el fondo de la cancha. El encuentro, interrumpido por una lluvia de 2 horas y 45 minutos al inicio del segundo set, no afectó el enfoque de Sinner. El italiano mantuvo la calma, apoyándose en su potente servicio, que incluyó 6 aces en el partido . Mannarino, conocido por su estilo zurdo y juego limpio, no pudo capitalizar sus oportunidades, salvando 4 de 5 puntos de quiebre .

Un segundo set competitivo

En el segundo set, ambos jugadores mostraron solidez en sus servicios, con 10 juegos consecutivos sin quiebres hasta el undécimo juego , cuando Sinner rompió el saque de Mannarino para liderar 6-5 . Sin embargo, el francés respondió de inmediato, recuperando el quiebre con un ganador de derecha. El set se definió en un tie-break , donde Sinner mantuvo la compostura, ganando 7-4 tras un mini-quiebre decisivo en el octavo punto . El partido duró 1 hora y 48 minutos . Sinner finalizó con un 54.1% de puntos totales ganados (46/85) y un 75% de puntos en su servicio (27/36), mientras que Mannarino logró un 45.9% de puntos totales (39/85). El italiano destacó por su efectividad en el primer servicio, ganando 31 de 32 puntos cuando conectó su primer saque.

Racha imparable y contexto del torneo

Con esta victoria, Sinner extendió su racha de 24 triunfos consecutivos en canchas duras, superando el récord de Novak Djokovic de 23 victorias en 2015. El italiano, campeón defensor del Cincinnati Open 2024, busca su primer título ATP Masters 1000 de la temporada 2025. Su última derrota en esta superficie fue ante Carlos Alcaraz en la final de Pekín en octubre de 2024. Mannarino, de 37 años , mostró un desempeño sólido al llegar a octavos tras vencer a Tommy Paul, Tomáš Macháč y Jordan Thompson. Su avance en Cincinnati, el mejor desde Miami 2023, lo impulsó 18 posiciones hasta el número 71 en el ranking ATP en vivo.