Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Tenis

Jannik Sinner avanza a cuartos de final en Cincinnati tras derrotar a Mannarino

El italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP, derrotó al francés Adrian Mannarino en el Cincinnati Open, Ohio, Estados Unidos, con un marcador de 6-4, 7-6(4) en la ronda de octavos de final, consolidando su racha de 24 victorias consecutivas en canchas duras.
El tenista italiano Jannik Sinner
El tenista italiano Jannik Sinner

Pedro Escobar

Redacción ED.

Pedro Escobar

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, en 1993. Licenciado en Ciencias de la Información, con mención en Periodismo... Ver más

[email protected]
Jannik Sinner, de 23 años, enfrentó a Adrian Mannarino, clasificado número 89 del mundo, en el Lindner Family Tennis Center, en Cincinnati. En el primer set, Sinner logró un quiebre crucial en el tercer juego, manteniendo su servicio con un 100% de puntos ganados en su primer saque (16/16). A pesar de un momento destacado de Mannarino, quien defendió un punto de quiebre en el sexto juego, Sinner cerró el set 6-4 tras 42 minutos de juego.
El italiano mostró precisión en un punto clave al devolver un smash de Mannarino con un revés ganador desde el fondo de la cancha. El encuentro, interrumpido por una lluvia de 2 horas y 45 minutos al inicio del segundo set, no afectó el enfoque de Sinner. El italiano mantuvo la calma, apoyándose en su potente servicio, que incluyó 6 aces en el partido. Mannarino, conocido por su estilo zurdo y juego limpio, no pudo capitalizar sus oportunidades, salvando 4 de 5 puntos de quiebre.

Un segundo set competitivo


En el segundo set, ambos jugadores mostraron solidez en sus servicios, con 10 juegos consecutivos sin quiebres hasta el undécimo juego, cuando Sinner rompió el saque de Mannarino para liderar 6-5. Sin embargo, el francés respondió de inmediato, recuperando el quiebre con un ganador de derecha.
El set se definió en un tie-break, donde Sinner mantuvo la compostura, ganando 7-4 tras un mini-quiebre decisivo en el octavo punto. El partido duró 1 hora y 48 minutos. Sinner finalizó con un 54.1% de puntos totales ganados (46/85) y un 75% de puntos en su servicio (27/36), mientras que Mannarino logró un 45.9% de puntos totales (39/85). El italiano destacó por su efectividad en el primer servicio, ganando 31 de 32 puntos cuando conectó su primer saque.

Racha imparable y contexto del torneo


Con esta victoria, Sinner extendió su racha de 24 triunfos consecutivos en canchas duras, superando el récord de Novak Djokovic de 23 victorias en 2015. El italiano, campeón defensor del Cincinnati Open 2024, busca su primer título ATP Masters 1000 de la temporada 2025. Su última derrota en esta superficie fue ante Carlos Alcaraz en la final de Pekín en octubre de 2024. Mannarino, de 37 años, mostró un desempeño sólido al llegar a octavos tras vencer a Tommy Paul, Tomáš Macháč y Jordan Thompson. Su avance en Cincinnati, el mejor desde Miami 2023, lo impulsó 18 posiciones hasta el número 71 en el ranking ATP en vivo.

Próximo desafío en cuartos


Sinner avanzó a su 16º cuartos de final en un Masters 1000 y se enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime (número 23) . El italiano mantiene un récord de 4-0 contra Mannarino en su historial ATP Head2Head, todos en canchas duras. Este triunfo marcó su 10ª victoria consecutiva en general y la 8ª consecutiva en Cincinnati.

Importancia del Cincinnati Open

El Cincinnati Open, un torneo ATP Masters 1000 con un premio de 9.193.540 dólares, es un evento clave previo al US Open 2025. Sinner, con un récord de 29-3 en la temporada, ya aseguró su clasificación para las Nitto ATP Finals de noviembre. Su actuación en Cincinnati refuerza su candidatura para mantenerse como número 1 del mundo, en una carrera cerrada con Carlos Alcaraz, quien lidera el ranking ATP Live Race to Turin por 1.440 puntos.

Rendimiento y estadísticas clave


El italiano registró 12 aces y solo 2 dobles faltas, mientras que Mannarino logró 8 aces y un 74.2% de puntos ganados con su primer servicio (23/31). Sinner convirtió 1 de 5 puntos de quiebre y defendió todas las oportunidades de quiebre en su contra, demostrando solidez bajo presión. El partido, transmitido por Disney+ en Norteamérica, atrajo atención por momentos destacados, como el revés ganador de Sinner que fue viral en redes sociales.

