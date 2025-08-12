COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Música

Jandino estrena “Una Como Tú”, una cumbia-salsa con historia real

Jandino sorprende con 'Una Como Tú', una canción que mezcla la cumbia y salsa con un toque urbano muy especial.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Jandino estrena “Una Como Tú”, una cumbia-salsa con historia real
El videoclip de la canción fue grabado entre Guayaquil y Madrid.
Jandino estrena “Una Como Tú”, una cumbia-salsa con historia real
El videoclip de la canción fue grabado entre Guayaquil y Madrid.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El 8 de agosto marcó un nuevo capítulo en la carrera de Jandino, quien sorprendió a su público con el lanzamiento de “Una Como Tú”. Este nuevo tema fusiona la energía de la cumbia con el sabor de la salsa, sin perder el toque urbano que caracteriza su estilo. La canción, llena de sentimiento y ritmo, es más que una propuesta musical. Es un relato íntimo que conecta con quienes han encontrado el amor cuando menos lo esperaban.

La inspiración para “Una Como Tú” llegó en un momento de transición personal para el artista. Según relata, atravesaba una etapa en la que pensaba que las oportunidades para enamorarse habían quedado atrás. Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa: en medio de las interacciones en Tinder, conoció a una mujer que cambiaría su visión del amor y que, sin saberlo, se convertiría en la musa de esta canción.

Aunque Jandino, actualmente radicado en Miami para continuar desarrollando su carrera, mantiene en reserva los detalles de esta relación, no oculta que espera poder compartir más tiempo con esa persona cuando sus compromisos profesionales lo permitan.

Un videoclip con esencia internacional

El estreno de “Una Como Tú” viene acompañado de un videoclip que refleja la dualidad cultural de la vida del cantante. Filmado en dos escenarios con gran significado —la Terminal Terrestre de Guayaquil y reconocidos rincones de Madrid—, el audiovisual mezcla lo local con lo internacional, transmitiendo un mensaje de unión a través de la música.

La historia visual cuenta con la participación especial de los actores Juan José Jaramillo y Julissa Jiménez. Ellos protagonizan un emotivo reencuentro familiar que complementa la carga emocional de la canción. Este elemento narrativo le aporta mayor profundidad y conexión con el público.

El momento clave en la carrera de Jandino

El lanzamiento llega en un punto alto para el artista, quien ha logrado abrir conciertos de figuras de talla internacional como Beéle y Aventura durante sus presentaciones en Ecuador. Este crecimiento se refleja en sus redes sociales y plataformas digitales, donde acumula cada vez más seguidores y reproducciones.

Jandino continúa consolidándose como una de las voces más frescas dentro de la cumbia urbana, aportando una propuesta auténtica que mezcla tradición y modernidad. Con “Una Como Tú”, no solo comparte una parte de su vida personal, sino que también entrega una producción musical pensada para bailar, cantar y sentir.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, listo para acompañar a quienes creen en las segundas oportunidades del amor.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO