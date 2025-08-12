Jandino estrena “Una Como Tú”, una cumbia-salsa con historia real

El 8 de agosto marcó un nuevo capítulo en la carrera de Jandino, quien sorprendió a su público con el lanzamiento de “Una Como Tú”. Este nuevo tema fusiona la energía de la cumbia con el sabor de la salsa, sin perder el toque urbano que caracteriza su estilo. La canción, llena de sentimiento y ritmo, es más que una propuesta musical. Es un relato íntimo que conecta con quienes han encontrado el amor cuando menos lo esperaban.

La inspiración para “Una Como Tú” llegó en un momento de transición personal para el artista. Según relata, atravesaba una etapa en la que pensaba que las oportunidades para enamorarse habían quedado atrás. Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa: en medio de las interacciones en Tinder, conoció a una mujer que cambiaría su visión del amor y que, sin saberlo, se convertiría en la musa de esta canción.

Aunque Jandino, actualmente radicado en Miami para continuar desarrollando su carrera, mantiene en reserva los detalles de esta relación, no oculta que espera poder compartir más tiempo con esa persona cuando sus compromisos profesionales lo permitan.

Un videoclip con esencia internacional

El estreno de “Una Como Tú” viene acompañado de un videoclip que refleja la dualidad cultural de la vida del cantante. Filmado en dos escenarios con gran significado —la Terminal Terrestre de Guayaquil y reconocidos rincones de Madrid—, el audiovisual mezcla lo local con lo internacional, transmitiendo un mensaje de unión a través de la música.

La historia visual cuenta con la participación especial de los actores Juan José Jaramillo y Julissa Jiménez. Ellos protagonizan un emotivo reencuentro familiar que complementa la carga emocional de la canción. Este elemento narrativo le aporta mayor profundidad y conexión con el público.

El momento clave en la carrera de Jandino

El lanzamiento llega en un punto alto para el artista, quien ha logrado abrir conciertos de figuras de talla internacional como Beéle y Aventura durante sus presentaciones en Ecuador. Este crecimiento se refleja en sus redes sociales y plataformas digitales, donde acumula cada vez más seguidores y reproducciones.

Jandino continúa consolidándose como una de las voces más frescas dentro de la cumbia urbana, aportando una propuesta auténtica que mezcla tradición y modernidad. Con “Una Como Tú”, no solo comparte una parte de su vida personal, sino que también entrega una producción musical pensada para bailar, cantar y sentir.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, listo para acompañar a quienes creen en las segundas oportunidades del amor.