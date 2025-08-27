COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Música

Janann Velasco lanza su primer cover musical: “Cama y mesa”, con una dedicación especial

La cantante ecuatoriana Janann Velasco lanza este miércoles su primer cover oficial, “Cama y mesa”, en homenaje al cumpleaños de su madre.
Así suena el primer cover de Janann Velasco: “Cama y mesa” llega con dedicatoria especial
Así suena el primer cover de Janann Velasco: “Cama y mesa” llega con dedicatoria especial

La cantante Janann Velasco, originaria de Manabí, estrenará este miércoles 27 de agosto de 2025 su primer cover musical oficial, una versión del tema “Cama y mesa” de Roberto Carlos, como homenaje a su madre. El lanzamiento será publicado en su canal de YouTube y otras plataformas digitales. El lanzamiento tiene un toque especial, pues coincide con el cumpleaños de su progenitora.

Una dedicatoria familiar hecha canción

Janann Velasco explicó por qué eligió esta fecha específica: “Escogí el 27 porque esta es la canción favorita de mi mami y ¡mañana es su cumpleaños!” El video y la interpretación del tema estarán disponibles en sus canales oficiales de Instagram, YouTube y Facebook.

Aunque la artista ya ha publicado temas inéditos en el pasado, esta es la primera vez que interpreta un tema ajeno como cover, eligiendo uno de los más icónicos del repertorio latinoamericano.

De Manabí a Estados Unidos: una voz en crecimiento

Radicada actualmente en Estados Unidos, Velasco ha desarrollado su carrera musical de forma independiente. A lo largo de su trayectoria ha lanzado varios temas inéditos, algunos de los cuales han sido compartidos en plataformas digitales y redes sociales, donde ha cosechado seguidores tanto en Ecuador como en la comunidad latina en EE. UU.

Con “Cama y mesa”, la artista busca conectar emocionalmente con el público a través de un clásico, adaptándolo a su estilo vocal e identidad artística.

Un clásico de la música romántica

“Cama y mesa” es un tema original del cantautor brasileño Roberto Carlos, y fue lanzado por primera vez en 1981. Su letra expresa una visión íntima y amorosa de la convivencia en pareja, lo que ha convertido al tema en uno de los más versionados en Latinoamérica.

Velasco ha comentado que su interpretación respeta la esencia del tema original, pero con una instrumentación más contemporánea y un enfoque vocal íntimo, que mezcla frescura y sensualidad.

Producción desde Miami

La grabación del tema se llevó a cabo en Estados Unidos, donde reside actualmente la cantante. Con este lanzamiento, Janann Velasco fortalece su presencia como artista ecuatoriana en EE. UU.

Proyecciones musicales y agenda futura

Según fuentes cercanas a su equipo, la cantante planea continuar con la publicación de nuevos sencillos, tanto como solista como con el grupo que recientemente integró llamado Nativas.

El fin de semana anterior se presentó en un festivales latino en EE. UU., que además contó con la participación de otros artistas nacionales.

