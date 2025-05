Janan Velasco vuelve a Ecuador con proyectos teatrales junto a Sofía Caiche y Flor María Palomeque

Janan Velasco, la talentosa cantante y actriz ecuatoriana, está lista para volver a Ecuador tras celebrar sus 28 años en Nueva Jersey, donde reside desde hace tres años. “Para la última semana de mayo estoy por allá”, compartió con entusiasmo. Su regreso combina proyectos profesionales y anhelos personales, incluyendo un reencuentro con su familia en Manabí y el sabor inigualable de un corviche.

Velasco llegará a Guayaquil para protagonizar una serie de presentaciones teatrales los días 30 y 31 de mayo, con una posible función adicional en Quito. La obra, titulada La pareja feliz, reunirá por primera vez a Velasco con Sofía Caiche y Flor María Palomeque. “La primera semana será pura trabajo: ensayos, pruebas de sonido y ajustes de guion con Flor y Sofía”, explica. El espectáculo promete ser especial, con SofíaIA, un personaje creado para Caiche, pero interpretado por Velasco en Estados Unidos debido a problemas de visa de Caiche.

La idea de juntar a ambas actrices surgió del público. “La gente comentó en redes que quería ver a las dos Sofías juntas, y así nació este proyecto”, afirma Velasco. El guion, que incluye a Flor María Palomeque como un robot, asegura un show innovador y divertido, combinando humor y tecnología.

Una carrera sólida en Estados Unidos

Residente en Nueva Jersey desde 2022, Velasco ha consolidado su carrera musical, cantando en bares, eventos privados y shows especiales de jueves a domingo. “Gracias a Dios vivo solo de la música”, dice con orgullo. Su agenda refleja el éxito de su trabajo, que combina con su pasión por el teatro, como lo demuestra su rol en La pareja feliz en Estados Unidos.

En lo personal, Velasco atraviesa un proceso de divorcio de su expareja, Kevin, con quien mantiene una relación cordial. “¿Para qué vivir con rencor? Yo vivo tranquila”, asegura. Actualmente, está en una relación con Carlos Alejandro, un empresario de 34 años dueño de un gimnasio, quien no la acompañará en este viaje por compromisos laborales.

Velasco quiere reconectar con sus raíces

El regreso a Ecuador no será solo profesional. Velasco planea visitar Manabí para reunirse con su familia, un momento que espera con ilusión. “Lo primero que haré es comer un buen corviche”, confiesa, riendo, al admitir que no ha encontrado un sabor similar en Estados Unidos. Aunque su estadía durará solo tres semanas, aprovechará para reconectar con sus raíces y su público.

En Ecuador, donde la escena teatral está creciendo, la llegada de Velasco es un evento esperado. Su colaboración con Caiche y Palomeque promete atraer a fans locales y extranjeros, según comentarios en redes sociales.

El regreso de Janan Velasco marca un hito en su carrera, combinando su talento musical y actoral con su amor por su país. Con presentaciones en Guayaquil, una posible función en Quito y un viaje a Manabí, su visita será una celebración de su trayectoria y raíces.