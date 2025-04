Jamie Vardy anuncia su salida del Leicester City tras 13 temporadas

Jamie Vardy, delantero de 38 años, anunció este 24 de abril de 2025, que dejará el Leicester City al final de la temporada 2024-2025, tras 13 años en el club, donde se convirtió en leyenda al ganar la Premier League 2015-2016.

El Leicester City perderá a una de sus figuras más emblemáticas al cierre de la temporada 2024-2025, según un comunicado oficial del club publicado en su sitio web. Jamie Vardy, de 38 años, confirmó su decisión de abandonar el equipo en un emotivo video compartido en las redes sociales del club el 24 de abril de 2025. “Gracias por todo. Siempre llevaré al Leicester en mi corazón,” expresó Vardy, agradeciendo a la afición y recordando los logros alcanzados.

Vardy, último integrante de la plantilla que conquistó la Premier League 2015-2016 bajo la dirección de Claudio Ranieri, marcó una era en el club. Aquel título, logrado contra pronóstico frente a gigantes como Manchester United y Chelsea, es considerado uno de los mayores hitos en la historia del fútbol inglés.

El Leicester destacó a Vardy como el GOAT (Greatest of All Time) del club, resaltando sus 13 temporadas y 190 goles en 468 partidos. “Han sido 13 años inolvidables. Gracias por el apoyo, por los momentos vividos juntos”, expresó Vardy.

Trayectoria en Leicester

Vardy llegó al Leicester City en 2012 desde el Fleetwood Town, entonces en la quinta división inglesa, por 1’333.500. Su ascenso fue meteórico: en 2014, debutó en la Premier League, y en 2015-2016, lideró al equipo con 24 goles, incluyendo una racha de 11 partidos consecutivos marcando, un récord en la competición, según Premier League. Además del título liguero, ganó la FA Cup 2021 y la Community Shield 2021.

En la temporada actual, Vardy ha jugado 22 partidos, anotando 5 goles y dando 3 asistencias hasta el 24 de abril. Su contrato, renovado en junio de 2024, expira en junio de 2025, y no se renovará.

Salida de Vardy

El Leicester City, actualmente en la penúltima posición de la Premier League con 18 puntos, atraviesa una temporada complicada, tras su ascenso desde la Championship en 2024. La salida de Vardy, a sus 38 años, coincide con una transición en el plantel, que incorporó a jóvenes como Abdul Fatawu y Harry Souttar. El club prepara un homenaje para Vardy en su último partido en casa, contra Everton el 17 de mayo.

Reacciones y Homenajes

La afición reaccionó con mensajes de apoyo en redes sociales, destacando frases como “Leyenda eterna” y “Gracias por la magia.” El técnico actual, Ruud van Nistelrooy, elogió a Vardy: “Es un ícono, su legado es inmenso,”.

Claudio Ranieri, desde Italia, envió un mensaje: “Jamie es el corazón del milagro de 2016”.

Vardy no confirmó su próximo destino, pero medios como The Sun indican que podría continuar en la MLS o en un club de la Championship. También se especula con un posible retiro, aunque no hay declaraciones oficiales al respecto. Su salida marca el fin de una era para el Leicester, que planea erigir una estatua en su honor fuera del King Power Stadium.