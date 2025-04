Jaime Estrada, presidente del Manta FC, reclama por el arbitraje en empate contra Liga de Quito

Jaime Estrada, presidente del Manta FC, expresó su indignación por el arbitraje durante el partido que culminó en un empate 1-1 frente a Liga de Quito. El partido se disputó el sábado 26 de abril en el estadio Jocay. Estrada señaló errores arbitrales que, según él, perjudicaron a su equipo y afectaron el desarrollo del encuentro.

El encuentro vio a Manta FC adelantarse con un gol de Ervin Zorrilla de cabeza en el primer tiempo. Liga de Quito igualó el marcador mediante un autogol de Dágner Quintero, tras una jugada revisada extensamente por el VAR. Jaime Estrada criticó específicamente la actuación del árbitro principal, Álex Cajas, y la terna del VAR, integrada por Mario Romero y Mónica Amboya.

Según Jaime Estrada, una jugada clave involucró un supuesto fuera de juego y una carga del delantero de Liga, Álex Arce, que no fue sancionada pese a una revisión de seis minutos. “Impresentables los errores del árbitro Cajas. ¡Otra vez el Manta Futbol Club perjudicado! Arbitraje a la carta de quienes nos quieren hacer daño”, escribió Jaime Estrada en su cuenta de X el 27 de abril.

Jaime Estrada y sus críticas a la FEF y al Sistema Arbitral

Jaime Estrada no solo apuntó al árbitro, sino que también arremetió contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y su presidente, Francisco Egas, afirmando que el arbitraje ecuatoriano es “un drama” y que la FEF no ha aportado al desarrollo del fútbol local. “Sr. Pitana, sería bueno que califique como debe y capacite de forma correcta (…) Mientras los de arriba (en la FEF) se preocupan de qué negocio es el que viene”, expresó, refiriéndose al jefe de la Comisión de Árbitros de la FEF. Además, señaló que el VAR no funcionó adecuadamente. Según su denuncia, en la cancha se afirmó que “no valía” para detectar la supuesta infracción.

El empate dejó a Manta FC en la posición 12 de la tabla con 10 puntos, tras una temporada irregular marcada por una defensa vulnerable que ha recibido 19 goles en 10 fechas. Liga de Quito, por su parte, se mantiene en el quinto puesto con 15 puntos. El partido, según reportes, fue dominado en gran parte por los albos, aunque Manta FC logró resistir pese a las adversidades arbitrales señaladas por Estrada.

Las declaraciones de Estrada han generado eco en redes sociales y medios locales, con varios reportes destacando su malestar. Aunque no se ha confirmado si Manta FC presentará una queja formal ante la FEF, Estrada insinuó que el club analizará medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan.