J Balvin se pone la máscara: El Spiderman paisa que engañó a todos

J Balvin no tiene límites cuando se trata de sacarnos una sonrisa, y esta vez se fue al extremo. El cantante de Medellín decidió meterse en el traje de Spiderman –pero no uno cualquiera, sino un “Spiderman paisa” con puro flow colombiano– para pasearse por el Agganis Arena de Estados Unidos, donde ofrecería un concierto, sin que lo pillaran. El plan parecía perfecto: mezclarse con la gente antes de un show de su gira Rayo. Pero, como buen Balvin, todo se convirtió en un caos épico.

Desde su cuenta oficial en TikTok e Instagram (@jbalvin), se ve al reggaetonero caminando con el traje rojo y azul, saludando a desconocidos y hasta posando para fotos como si fuera un fanático más de los cómics. El disfraz, con detalles que gritaban Colombia, como un guiño al sombrero vueltiao y un poncho, eran el toque perfecto para su personaje. Así fue como Balvin se bautizó a sí mismo como ‘Espaisarman’.

Pero el plan se fue abajo en los controles de seguridad. Y es que no lo dejaban pasar sino se retiraba la máscara. Aunque en el vídeo se ve que, tanto Balvin como su acompañante, intentan convencer a los de seguridad para que lo dejen pasar con el disfraz, se niegan rotundamente. Resignado, no le quedó de otra que retirarse la máscara ante una multitud, que se había generado justamente por el misterio de no querer pasar los controles con el rostro expuesto.

Al instante de dejar ver su cara, las personas a su alrededor enloquecieron y estallaron en gritos. Tras la reacción J Balvin decidió emprender la huida hacia su camerino porque casi lo atrapan en su propia telaraña.

Un estadio en ebullición

El video es oro puro. J Balvin cruza el estadio Agganis Arena con el traje puesto, y la gente no tiene idea de que es el mismísimo rey del reggaetón. Algunos le piden fotos, otros lo miran raro, pero nadie sospecha. Hasta que llega el momento del control, y zas: la máscara se va, y el caos comienza. “Fue como una escena de película”, escribió un fan en Instagram. “Lo vi corriendo y no lo creía”, comentó otro en TikTok.

Este Spiderman paisa no es solo un disfraz al azar. Balvin siempre ha sido fanático de los cómics y los superhéroes, desde sus posts con figuras de Marvel hasta sus outfits inspirados en la cultura pop.

No es la primera locura de Balvin

Balvin ya nos tiene acostumbrados a sus salidas inesperadas. Desde pintarse el pelo de colores hasta aparecer con disfraces en Halloween, el hombre sabe cómo mantenernos hablando. Comparado con otros famosos que han intentado pasar piola –como cuando Bad Bunny se puso una capucha para salir tranquilo–, lo de Balvin es más arriesgado y más divertido. “Es que él no solo se disfraza, él lo vive”, escribió un seguidor en Instagram.

El contexto de la gira Rayo le dio el escenario perfecto. Con shows agotados y un vibra de celebración, este Spiderman paisa fue su forma de conectar con los fans desde otro ángulo.

El TikTok oficial de Balvin explotó en minutos. “J Balvin es el héroe que no merecemos, pero que necesitamos”, comentó un fan con miles de likes. Otro soltó: “Ese Espaisarman merece su propia película”. En X, los memes no tardaron: desde capturas de Balvin corriendo hasta chistes sobre “Espaisarman salvando el reggaetón”. En Instagram, los fans compartieron sus propias historias: “Estuve en ese aeropuerto y no vi nada, qué rabia”, escribió una. Lo de J Balvin no fue solo una broma; fue un recordatorio de por qué lo amamos.