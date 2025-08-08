IVA se mantiene en 15% durante el feriado del 10 de agosto para servicios turísticos

Durante el próximo feriado del 10 de agosto, el IVA para servicios turísticos no tendrá la reducción anunciada. El Ministerio de Turismo comunicó que la tarifa se mantendrá en el 15% para servicios como alojamiento, alimentos, bebidas y transporte turístico.

La razón principal de esta decisión es la falta de expedición del Reglamento General de aplicación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, que aún no está vigente.

Contexto de la medida y su aplicación

La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas entró en vigor el 14 de julio. Esta ley incluye reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno. Anteriormente, la reducción del IVA estaba limitada a un máximo de 12 días al año.

Con la nueva reforma, esta restricción se eliminó, lo que permite al presidente disponer la reducción de la tarifa en más días. Esta medida puede aplicarse a través de un Decreto Ejecutivo, tanto para feriados nacionales como locales.

Esta reducción busca impulsar el turismo interno y fortalecer las economías locales del Ecuador. Sin embargo, para que la reducción del IVA sea efectiva, el Ministerio de Turismo insiste en que el reglamento debe ser publicado. Esto asegura que la medida sea aplicada de manera correcta y uniforme en todo el país.

Servicios beneficiados con la reducción del IVA

La reducción de la tarifa aplica solo a servicios turísticos que tengan el registro oficial de turismo. Estos incluyen una amplia gama de actividades y servicios. Entre ellos se encuentran el alojamiento en hoteles, los servicios de alimentos y bebidas en restaurantes, y el transporte turístico.

También se benefician la operación, intermediación y las agencias de viaje. El objetivo es que los viajeros disfruten de un turismo más accesible, lo que a su vez beneficia a la industria turística.

La expectativa de muchos en el sector turístico era que la reducción del IVA se aplicaría durante el feriado. Sin embargo, el anuncio del Ministerio de Turismo confirma que esto no será posible. La falta del reglamento detiene la aplicación de esta medida. El sector turístico deberá esperar a la publicación de la normativa para poder beneficiarse de esta reducción.