Ismael Rescalvo llega el sábado a Ecuador como nuevo entrenador de Barcelona SC

Barcelona Sporting Club confirmó este miércoles la llegada del entrenador Ismael Rescalvo como nuevo director técnico. El español aterrizará en Ecuador este sábado, reemplazando oficialmente a Segundo Alejandro Castillo, quien deja el cargo en medio de resultados poco convincentes. La decisión, anunciada por el presidente del club, Antonio Álvarez, ocurre en un año especial para la institución: el centenario del equipo más popular del país.

Cambio en la dirección técnica de Barcelona SC

El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, fue claro al anunciar en el programa ‘Fútbol Final’ de Marca 90 que el ciclo de Segundo Castillo al frente del primer plantel había terminado. Con evidente pesar, Álvarez declaró: “Me da mucha pena, yo visualizaba un Barcelona campeón en su centenario con Segundo Alejandro Castillo”.

En su reemplazo llegará el español Ismael Rescalvo, exentrenador de Emelec e Independiente del Valle. Su arribo está programado para el sábado 22 de junio, y al día siguiente acompañará al equipo en su visita a Mushuc Runa, en la ciudad de Riobamba.

Mientras tanto, Pablo Trobbiani asumirá el equipo de forma interina hasta que Rescalvo firme oficialmente y se ponga al mando.

Rescalvo llega con conocimiento de Barcelona

Antonio Álvarez reveló que el diálogo con Rescalvo se ha venido dando “desde hace un par de semanas” y que fue a través de reuniones virtuales. “Nos convenció sus ganas de venir, el conocimiento que tiene sobre BSC”, explicó el dirigente, quien además destacó la actitud positiva del técnico.

“Nos dijo que estaba seguro que podíamos ganar el campeonato. Siento en mi corazón que es una buena decisión”, expresó Álvarez, dejando entrever que su elección fue tanto emocional como estratégica.

Rescalvo conoce el fútbol ecuatoriano. Su paso anterior por el Club Sport Emelec generó polémica, pero también le otorgó experiencia y conocimiento del medio.

Presión por el título en Barcelona

Barcelona SC celebra 100 años de fundación en este 2025. El título de campeón se volvió una exigencia no solo de los dirigentes, sino de una hinchada exigente que no tolera malos resultados y la eliminación de la Copa Libertadores. Actualmente, el rendimiento del equipo no convence y el cambio de entrenador busca dar un golpe de timón en medio de la tormenta.

“El barcelonista ama al equipo con locura, pero también hay otros que están esperando que pierda para tirarle piedras”, dijo Álvarez, reflejando la presión constante que recae sobre el club.

El dirigente también dejó claro que el mercado de fichajes no está completamente cerrado. “Van a llegar un par de jugadores más y con eso nos quedamos”, aunque desmintió rumores sobre Sebastián Rodríguez: “Lo de Sebastián Rodríguez es falso”.

Un liderazgo abierto

Antonio Álvarez insistió en su apertura al diálogo con todos los sectores del barcelonismo. “No le cierro las puertas a nadie. Incluso me he reunido con personas con las que no soy afín en ciertos temas. Barcelona no es mío, yo estoy ahí porque amo al equipo y quiero hacer un cambio”, aseguró con firmeza.

Este enfoque conciliador busca apaciguar los ánimos en una institución cargada de pasiones y responsabilidades históricas. La elección de Rescalvo, aunque arriesgada para algunos, representa una apuesta en la búsqueda del título de la LigaPro.