Ismael Rescalvo, a un paso de ser el nuevo entrenador de Barcelona SC

Barcelona SC habría alcanzado un acuerdo de palabra con el entrenador español Ismael Rescalvo para asumir la dirección técnica del equipo, según informó el periodista César Luis Merlo en Studio Fútbol. El club ecuatoriano negocia actualmente con Deportes Tolima, donde Rescalvo dirige, para concretar su salida y oficializar su incorporación al Ídolo del Astillero. Se espera que el estratega llegue a Ecuador entre el jueves 19 y viernes 20 de junio del 2025 para tomar las riendas del equipo, según indicó el periodista Juan Francisco Rueda. Los amarillos buscan mejorar su desempeño en la temporada 2025, tras los irregulares resultados bajo el mando de Segundo Alejandro Castillo.

Rescalvo, de 43 años, no es un desconocido en el fútbol ecuatoriano. Entre 2019 y 2022, dirigió a Emelec, logrando un subcampeonato en 2021, y también estuvo al frente de Independiente del Valle. Su experiencia en el país y su conocimiento del medio lo convierten en una apuesta estratégica para Barcelona SC, que necesita reencaminar su proyecto deportivo en la LigaPro. La eliminación de Deportes Tolima en el cuadrangular final de la Liga colombiana, tras caer 2-1 ante Independiente Medellín en la quinta fecha, habría allanado el camino para su salida del club pijao.

Se contempla una reestructuración

De acuerdo con el portal Ecuavisa, fuentes desde Colombia indican que la directiva de Tolima ya contempla una reestructuración para la próxima temporada, y la partida de Rescalvo parece inminente. El entrenador español, quien suma 11 victorias, ocho empates y ocho derrotas en 27 partidos con Tolima en 2025, tiene un último compromiso con el equipo el jueves 19 de junio ante Junior. Tras este encuentro, podría quedar libre para unirse a Barcelona SC.

La semana pasada, Ismael Rescalvo fue consultado sobre los rumores de su llegada al club guayaquileño. “No tengo nada que decirte. Yo he trabajado en Ecuador muchos años, han habido otras veces que me han llamado para dirigir, pero en estos momentos no hay nada claro. Yo estoy centrado en mi Tolima”, señaló, manteniendo un tono cauto. Sin embargo, los avances en las negociaciones sugieren que su retorno al fútbol ecuatoriano está próximo.

Hay expectativa en los hinchas de Barcelona SC

El posible arribo de Ismael Rescalvo genera expectativa entre los hinchas, quienes esperan que el español aporte estabilidad y resultados al plantel. Su estilo de juego, basado en la posesión y la intensidad, podría adaptarse al esquema que Barcelona pretende implementar para lo que resta de la temporada. La directiva del club aún no ha emitido un comunicado oficial, pero las negociaciones avanzan a paso firme.

El fútbol ecuatoriano sigue atento a este movimiento, que marca un nuevo capítulo en la carrera de Rescalvo y en los planes de Barcelona SC para consolidarse como protagonista en 2025. La confirmación oficial del nuevo entrenador será un paso decisivo para el Ídolo del Astillero en su búsqueda por recuperar el protagonismo en la LigaPro.