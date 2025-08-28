Isaac Delgado mira hacia proyectos internacionales tras dejar la televisión

El presentador Isaac Delgado, conocido por su paso en ‘Noticias de la mañana’ de RTS, cerró su ciclo en el programa en mayo de 2025 y, aunque extraña la televisión, asegura que no se arrepiente de su decisión. Actualmente, Delgado mantiene una agenda ocupada hasta noviembre con contratos de animación, eventos corporativos y colaboraciones con marcas, mientras comienza a explorar oportunidades más allá de Ecuador, apuntando hacia mercados internacionales como México y Miami.

“Si bien a mí me fascina la televisión, siento que es momento de apostar también afuera. Quizás mi esencia sirva para algún proyecto internacional”, confesó el comunicador de 34 años en entrevista con EXTRA. Delgado afirma tener ese “bichito” de conocer nuevos mercados y tocar puertas fuera del país, aunque reconoce que no será algo inmediato. México y Miami se presentan como posibles destinos, donde su estilo y experiencia podrían abrirle nuevas oportunidades en la televisión y en medios digitales.

Un perfil versátil y prometedor

El productor de televisión Julián Pico asegura que Isaac tiene las condiciones necesarias para destacar internacionalmente. “Por el talento no te puedo decir nada, porque lo he visto por encima, pero físicamente sí da el perfil que se necesita. Tiene la suerte de no tener rasgos de un origen marcado, puede pasar como mexicano, colombiano o de cualquier otro país”, explicó Pico, quien ha trabajado en programas y eventos en Miami. Según él, con los documentos adecuados, las puertas del mercado estadounidense podrían abrirse para Delgado.

Redes sociales y conexión con el público

Mientras tanto, Delgado continúa activo en sus redes sociales, donde conecta con millones de seguidores. Sus videos se han vuelto virales, acumulando más de 16 millones de visualizaciones, y recibe mensajes de apoyo de fanáticos de México, Argentina e incluso Francia. Este contacto constante con su audiencia le permite mantener su visibilidad y reforzar su imagen como comunicador versátil, preparado para enfrentar nuevos retos.

El respaldo de expertos en la industria hacia Delgado

Jennifer Nájera, reconocida productora de realities como ‘Combate’ y franquicias internacionales, también respalda a Delgado. “Tiene buena dicción, físico, lo puede lograr absolutamente todo, siempre que sepa enfocar su objetivo. Lo veo para un informativo, pero también para entretenimiento. Su dominio del inglés y su versatilidad le permiten adaptarse a distintos formatos”, afirmó. Para Nájera, Isaac cuenta con la preparación y talento suficientes para consolidarse fuera del país si decide dar el paso.

Una decisión con certeza y preparación

Delgado reflexiona sobre su salida de ‘Noticias de la mañana’ y asegura que la decisión fue acertada. “Si Dios quiere que regrese a la TV, él abrirá las puertas. Y si no, seguiré caminando, pero con la certeza de que he hecho lo correcto”, comentó. Con estudios de maestría, certificaciones en coaching y programación neurolingüística, el presentador confía en que su formación y experiencia serán clave para proyectos futuros, tanto en Ecuador como en escenarios internacionales.

Delgado apuesta por la expansión internacional

El comunicador tiene claro que su objetivo no es solo mantenerse en la pantalla local, sino abrirse a nuevos públicos y formatos. Su plan contempla explorar oportunidades en plataformas digitales, televisión internacional y colaboraciones con marcas que puedan fortalecer su perfil. Delgado cree que, con paciencia, preparación y enfoque, su carrera puede alcanzar niveles internacionales sin perder la conexión con su audiencia ecuatoriana.

Entre el presente y el futuro

Hoy, Isaac Delgado equilibra su trabajo en eventos y redes sociales con la preparación para nuevos desafíos. Su historia refleja la transición de un comunicador consolidado en Ecuador hacia un proyecto más ambicioso y global, con la determinación de aprovechar sus talentos y capacidades para destacarse en mercados internacionales. Su mirada está puesta en el futuro, con la seguridad de que cada paso dado lo acerca más a nuevas oportunidades.