Isaac Delgado: El salto al vacío que decidió dar y las propuestas que le llueven

Isaac Delgado, el carismático presentador, renunció al Noticiero de la Mañana de RTS tras años de risas y emociones. El pasado 1 de mayo, decidió lanzarse al vacío por un cambio personal y profesional, y ahora, con propuestas de otras casas televisivas en la mesa, su futuro en la TV ecuatoriana mantiene a todos con expectativas.

Isaac Delgado no se fue de RTS con las manos vacías. Lleva consigo recuerdos, aprendizajes y el cariño del público. En una entrevista con EXTRA, confesó: “Es innegable que hay incertidumbre, un poco de miedo por saber qué va a pasar”. Pero no todo es drama. Isaac lo pensó, lo rezó y lo habló con su familia. “Era el momento de decir gracias”, aseguró, dejando claro que su salida fue una decisión meditada, no un impulso.

Y no, no había contratos firmados esperándolo. “Me lancé al vacío”, dijo con esa chispa que lo caracteriza. Pero, ¡sorpresa! Tras su renuncia, las ofertas comenzaron a llover. “¡Pum, pum, pum! Salieron propuestas por aquí, por allá”, contó, agradeciendo el respaldo de la gente y, como él dice, “de Dios”.

¿Isaac se va a Ecuavisa o Teleamazonas?

Los rumores no se hicieron esperar. ¿Se unirá Isaac al matinal *En Contact闹 de Ecuavisa? ¿O quizás protagonizará un nuevo proyecto en Teleamazonas? Por ahora, el presentador guarda silencio. “Por respeto, aún no puedo revelar nada”, aclaró a EXTRA. Lo que sí confirmó es que busca un proyecto estable que lo apasione. Mientras tanto, la farándula especula, y las redes sociales no paran.

Este no es el primer cambio en la TV ecuatoriana que da de qué hablar. Ronald Farina también dejó a la que fue su casa televisiva, TC Televisión, para explorar nuevos horizontes, generando un revuelo similar. Isaac, sin embargo, parece tomarlo con calma, confiando en que “se abrirán puertas”.

¿Un talento caro?

Cuando le preguntaron si es un “talento caro”, Isaac soltó una carcajada. “¿Quién te dijo eso?”, respondió, canturreando. Aclaró que valora su trabajo, pero sabe adaptarse al “presupuesto nacional”. “Las dos partes deben estar felices”, dijo, mostrando su lado práctico. Este enfoque lo ha mantenido vigente desde que, a los 15 años, soñaba con ser futbolista o trabajar en medios. Aunque el fútbol no cuajó, la TV sí, y hoy es uno de los rostros más queridos de la pantalla chica.

Un cambio emocional

Dejar RTS no fue solo un movimiento profesional. Isaac creció en ese canal, donde vivió momentos imborrables, como las visitas de su papá, quien incluso fue invitado al set. “Cada rincón tenía un recuerdo”, admitió. La pérdida de su padre marcó su vida, y cambiar de escenario, dice, le ayuda a procesar ese duelo. “La vida es una sola, disfruta el momento”, recordó, citando la lección de su papá.

Y hablando de recuerdos, Isaac compartió uno especial: las noches de películas con su padre, golpeando almohadas de emoción. “Anoche soñé con él”, confesó, emocionado. Ese toque humano es lo que conecta a Isaac con su público, que lo sigue apoyando en cada paso.

¿Qué sigue para Isaac?

Por ahora, Isaac está de vacaciones en Estados Unidos, pero regresará a RTS la próxima semana para cerrar este capítulo. ¿Y luego? “Si es la voluntad de Dios, seguiré en TV; si no, estaré en EXTRA”, bromeó. Lo cierto es que, con su carisma y talento, el futuro de Isaac Delgado promete seguir dando titulares.