Irina Baeva rompió el silencio sobre su ruptura con Gabriel Soto.

La actriz Irina Baeva compartió por primera vez detalles íntimos sobre el fin de su relación con el actor Gabriel Soto. En una entrevista exclusiva en el programa “Montse & Joe”, la estrella de telenovelas destapó las infidelidades de su expareja como el motivo principal de la ruptura. Además, reflexionó sobre las dificultades que enfrentó al tomar esta decisión, marcando un punto de inflexión en su vida personal.

Durante la conversación con la presentadora Montserrat Oliver, Irina Baeva expuso con claridad cómo las infidelidades de Gabriel Soto terminaron con su historia de amor. “La única razón por la cual mi relación pasada terminó son las infidelidades por parte de él, de las cuales todo el mundo está enterado. Yo creo que hasta tú. Es más, ni siquiera te tuve que decir con quién, tú ya lo sabías. No es chisme, es la verdad, pues así pasaron las cosas. Ni modo”.”, aseguró la actriz, destacando que los rumores públicos circulaban mientras ella aún procesaba la verdad.

Un mensaje recibido en su camioneta se convirtió en el detonante final: “Mi mente hizo ‘crack’ y dije: ‘Es hasta aquí’”. Así, Irina Baeva puso fin a una relación que, según relata, atravesó por momentos de profunda decepción.

Irina Baeva vivió varios tipos de violencia

Más allá de las infidelidades, Irina Baeva reveló una capa más profunda de su exrelación con Gabriel Soto. «“Al día de hoy volteo a ver, y sí puedo decirlo, que hasta el año pasado viví varios tipos de violencia, de los cuales ni cuenta me daba. No física, no hemos llegado ahí, gracias a Dios. Creo que me di cuenta a tiempo; decidí no seguir permitiéndolo más. De verdad digo: “¡Wow! ¿Cómo pude haber permitido tanto?”, confesó.

Cerrar este capítulo no ha resultado fácil para Irina Baeva, quien admite su tendencia a mantener relaciones largas y estables. “No salto de pareja en pareja”, aseguró, destacando lo doloroso que significa para ella este rompimiento.

La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto comenzó en 2018 y duró hasta julio del 2024, cuando anunciaron su separación tras casi seis años juntos. Se conocieron en 2016 mientras trabajaban en la telenovela «Vino el amor», pero su romance se hizo público años después, en medio de controversias, ya que Soto aún estaba casado con Geraldine Bazán, madre de sus dos hijas, cuando surgieron rumores de una relación con Baeva. Esto llevó a especulaciones de infidelidad, algo que ambos negaron, afirmando que su vínculo amoroso comenzó después de que Soto ya estaba separado.