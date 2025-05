Investigación revela desesperación económica tras venta del catálogo de Justin Bieber

Una investigación de TMZ, presentada en el documental TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber? en Hulu, revela que la venta del catálogo musical de Justin Bieber a Hipgnosis Songs Capital por USD 200 millones en diciembre de 2022 fue motivada por una crisis financiera, y no por una estrategia patrimonial. La cancelación del Justice World Tour y gastos excesivos dejaron al cantante, cuya fortuna se estimaba entre USD 500 y 1,000 millones, al borde del colapso económico. La decisión, tomada contra el consejo de su equipo, expone las dificultades de gestionar una carrera en la industria musical.

El documental, producido por Harvey Levin y Don Nash de TMZ, detalla que Bieber enfrentaba deudas significativas tras cancelar su gira en septiembre de 2022 para priorizar su salud. Según Levin, el equipo del cantante reconoció la urgencia de vender el catálogo. Incluso, ignorando la sugerencia del entonces manager Scooter Braun de esperar hasta enero de 2023 para aprovechar una rebaja fiscal. “Eso muestra cuán desesperado estaba”, afirmó Levin. La cancelación del Justice World Tour, que pudo haber generado USD 90 millones, según Nash, agravó la situación, dejando a Bieber con millones en deudas, como reportó The Hollywood Reporter.

Gastos desmedidos y estilo de vida

La investigación de TMZ destaca el estilo de vida extravagante de Bieber como un factor clave en su crisis. Durante la gira, el cantante utilizaba ocho autobuses, gastando USD 2 millones en renovar uno de ellos. Además, volaba en jets privados costosos y pagaba en efectivo por mansiones de lujo. Estos gastos, combinados con la interrupción de ingresos por la gira, pusieron en riesgo su estabilidad financiera. A pesar de haber acumulado una fortuna considerable desde su debut a los 15 años.

Un representante de Justin Bieber desmintió las afirmaciones del documental, calificándolas de “clickbait” basado en fuentes anónimas y “mal informadas”. El portavoz aseguró que el cantante, de 31 años, permanece comprometido con su carrera y su vida personal. Especialmente tras el nacimiento de su hijo Jack Blues con Hailey Bieber en agosto de 2024. Sin embargo, una fuente anónima citada por People indicó que Bieber enfrentaba “varios demonios” personales, tomando decisiones que afectaban sus finanzas, amistades y negocios.

Contexto en la industria musical

La venta de catálogos musicales se ha convertido en una práctica común entre artistas consolidados, como Bob Dylan y Bruce Springsteen, quienes han asegurado grandes sumas por sus derechos. Sin embargo, el caso de Bieber destaca los riesgos de la gestión financiera en la industria, especialmente para estrellas jóvenes que alcanzan la fama rápidamente. La presión de mantener un estilo de vida lujoso y las interrupciones imprevistas, como la cancelación de giras, pueden generar crisis inesperadas, incluso para figuras con fortunas multimillonarias.

Justin Bieber, conocido por éxitos como Baby y Sorry, ha enfrentado altibajos públicos, desde problemas legales hasta desafíos de salud mental. La cancelación del Justice World Tour se atribuyó a su diagnóstico de síndrome de Ramsay Hunt, que afectó su movilidad facial. La venta de su catálogo, que incluye más de 290 canciones, fue un salvavidas económico, pero también un punto de inflexión que subraya la necesidad de una gestión más prudente.