Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Portoviejo
Obra Pública

Invertirán USD 1,5 millones para construir dos calles nuevas en los terrenos del exaeropuerto

El alcalde Javier Pincay, firmó una alianza estratégica con la compañía Roca Sólida para construir las dos calles.
El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, junto a varios concejales pusieron la primera piedra que da inicio a los trabajos de la calle VT0.
El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, junto a varios concejales pusieron la primera piedra que da inicio a los trabajos de la calle VT0.
El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, junto a varios concejales pusieron la primera piedra que da inicio a los trabajos de la calle VT0.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Nació en Jipijapa - Manabí, en 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una trayector... Ver más

[email protected]

En diez meses se prevé que estén listas dos nuevas calles que cruzarán los terrenos del exaeropuerto Reales Tamarindos.

Se trata de la Vía Transversal Cero (VT0), que unirá las calles Granda Centeno con la Ramón Edulfo Cedeño, y la Vía Transversal Tres (VT3) que unirá las calles Manuel Palomeque con la prolongación de la Eudoro Loor.

La obra estará a cargo de la empresa Roca Sólida, con quien la empresa Portovivienda y el alcalde Javier Pincay, firmaron una alianza estratégica. La firma se dio la mañana de este jueves 14 de agosto y luego se procedió a colocar la primera piedra en el terreno.

Iniciarán con la limpieza del terreno

Willy Mejía, representante de la compañía Roca Sólida, informó que iniciarán con la limpieza del terreno, para luego continuar con los trabajos topográficos. “Este es un trabajo que toma su tiempo, no podríamos arrancar inmediatamente con movimiento de tierra hasta no tener la topografía definida”, señaló.

Mejía indicó que el plazo del contrato es de diez meses. Es decir, cinco meses serán para construir la VT0 y los otros cinco meses se construirá la calle VT3. “La idea es salir en menos de cinco meses (con la VT0), para iniciar con la otra calle, pero siempre trabajando de la mano. Por ejemplo, cuando terminemos el replanteo y nivelación en la VT0, poder iniciar los trabajos preliminares en la VT3”, señaló Mejía.

De cumplirse el plazo del contrato, las calles estarán listas en junio del 2026. Se informó que el diseño de estas calles serán similares a las VT1 y VT2, con aceras, iluminación, cableado soterrado y señaléticas.

Inversión estará a cargo del contratista

En la construcción de estas dos calles, la compañía Roca Sólida invertirá 1’569.437,83 dólares. El alcalde Javier Pincay, informó que la ley les permite realizar este tipo de alianzas y pagarán al contratista con la venta de los lotes de los terrenos. “La ordenanza dice claramente que con lo que se logre vender de los macrolotes, son reinvertidos en este mismo proyecto”, señaló.

El proyecto Villanueva comprende la construcción de siete calles transversales.

El alcalde recalcó que para el segundo semestre del 2026 estarían listas las dos nuevas calles, con las que serán cuatro de las siete arterias nuevas que atravesarán los terrenos del exaeropuerto. “Tendremos más del 50 por ciento (…). Lo importante es que se quiere invertir en Portoviejo y este será el inicio de muchas otras alianzas”, señaló Pincay.

Contratista adquirirá un lote de terreno

Héctor Párraga, gerente de Portovivienda, informó que el 50% de la inversión que realizará el contratista, lo pagarán en efectivo con los recursos que se recaude de la venta de los demás lotes. “El otro 50% se le entregará como pago, en terrenos de Villanueva. Esto es importante porque el constructor va a hacer inversiones dentro de Villanueva y estamos por decidir el lugar de los lotes y el tipo de inversión que va a tener”, precisó.

La calle VT0 tendrá 240 metros de longitud y la VT3 tendrá 212 metros. Además, tendrán 25 metros de ancho, divididas en 12,80 metros para la calzada y seis metros de acera en cada lado.

El funcionario anunció que continuarán con la subasta de lotes para construir las nuevas calles, áreas verdes, y las vías longitudinales que se necesitan para descongestionar las avenidas Manabí y la Reales Tamarindos.

