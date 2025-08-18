COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Ecuador
Salud

Inversión de 50 mil dólares en medicamentos beneficia a 45 pacientes del Hospital de Riobamba

El Hospital de Riobamba invirtió 50 mil dólares para asegurar el suministro de un medicamento que ayuda a pacientes con enfermedades autoinmunes y neurológicas.
Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

El Gobierno Nacional, a través del Hospital Provincial General Docente de Riobamba, ha invertido más de 50 mil dólares para asegurar el suministro continuo de inmunoglobulina, un medicamento para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, hematológicas y neurológicas.

Esta inversión beneficia a la población de la provincia. La inmunoglobulina ayuda a los pacientes con afecciones como hepatitis, miastenia gravis y el síndrome de Guillain-Barré. En lo que va del año, este abastecimiento ha permitido brindar atención gratuita y oportuna a 45 pacientes diagnosticados con estas afecciones. La inversión reafirma el compromiso de garantizar el acceso a tratamientos seguros y gratuitos.

Testimonios y resultados

Leonardo Ortega, familiar de uno de los pacientes, expresó su agradecimiento. “Agradezco al Ministerio de Salud Pública por entregar esta medicación de forma continua. Esto ha permitido estabilizar la salud de mi sobrino. Él sufría recaídas y fuertes dolores musculares, pero gracias a estos medicamentos, puede retomar sus actividades con normalidad”, dijo.

Su testimonio destaca el impacto de la inversión en la vida de los pacientes. La inmunoglobulina ha permitido que muchos recuperen su autonomía. El hospital garantiza que la entrega del medicamento y la atención integral mejoran la calidad de vida.

Proceso de atención

La directora médica asistencial, Zully Romero, destacó que la inmunoglobulina es fundamental para estabilizar diversas patologías. Subrayó que la entrega de este medicamento y la atención integral que reciben los pacientes mejoran significativamente su calidad de vida. Para acceder a estos servicios, los usuarios deben contar con una referencia del centro de salud más cercano a su domicilio.

Este proceso asegura una correcta gestión de los recursos. Los pacientes reciben la medicación de manera segura y controlada. El Hospital de Riobamba gestiona esta inversión con eficiencia. El objetivo es que la población acceda a la inmunoglobulina de forma gratuita y oportuna. La institución cumple un papel importante en la salud pública.

Compromiso con el bienestar

El Hospital de Riobamba reafirma su compromiso de garantizar el acceso a tratamientos seguros y gratuitos. La inversión de 50 mil dólares en inmunoglobulina demuestra una gestión eficaz. El Gobierno Nacional invirtió para atender a la población con enfermedades autoinmunes.

La institución y el Ministerio de Salud Pública trabajan juntos para que los pacientes tengan acceso a estos medicamentos. En un futuro, se espera que más pacientes se beneficien de esta inversión.

