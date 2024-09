Compártelo con tus amigos:

Nayib Bukele responde a comentario de Rafael Correa , quien lo comparó con Alberto Fujimori, expresidente de Perú que falleció recientemente.

Ante la comparación, Bukele se sintió aludido y respondió al mensaje emitido en la cuenta de X del expresidente Rafael Correa.

“¿Quién es este”, escribió Nayib Bukele en su cuenta de X, su mensaje se dio como respuesta a un primer comentario de Correa, quien expuso “les recuerdo que Fujimori era el Bukele de los noventa. Revisen…”.

El expresidente de Ecuador mencionó a Bayib Bukele respondiendo a una publicación de la red social X, desde la cuenta de del izquierdista Jorge Paladines.

Paladines escribió “sobre Fujimori-smo. En mi opinión, este nefasto personaje debe ser objeto de estudio del derecho y las ciencias políticas, principalmente porque dejó implantado un terrible régimen legal, económico y político del que el Perú no ha podido salir hasta hoy!”.

Tras la mención que Correa hizo al Presidente de EL Salvador, este le respondió ninguneando a Correa con un “quién es este”.