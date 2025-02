Compártelo con tus amigos:

Este martes, en una entrevista en TC Televisión, el Presidente Daniel Noboa mencionó que Ecuador está vendiendo energía a Colombia.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este martes, 18 de febrero del 2025, que el país actualmente exporta 5 gigavatios (GW) de energía a Colombia. Esta mejora en la producción energética se atribuye a la recuperación de las termoeléctricas y al funcionamiento de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Noboa aseguró que Ecuador tiene garantizada una generación constante de energía eléctrica durante los años 2025 y 2026.

Este avance es significativo, considerando que en meses anteriores Ecuador enfrentó una crisis energética debido a la sequía y a la disminución de la capacidad de sus hidroeléctricas. La exportación de energía a Colombia refleja una mejora sustancial en la capacidad de generación eléctrica del país.

Lo que dice Colombia

No obstante, el Ministerio de Energía de Colombia desmintió estas afirmaciones. Desde este organismo estatal colombiano se informó que Ecuador no ha estado vendiendo electricidad a Colombia desde hace dos años. Según el informe de las autoridades colombianas, durante los últimos seis meses, Colombia ha exportado más de 1.150 GWh de energía, pero no se han registrado transacciones de electricidad programadas desde Ecuador hacia Colombia.

El Ministerio de Energía de Colombia también explicó que, aunque no existen transacciones programadas, pueden ocurrir intercambios de electricidad no programados debido a la necesidad de mantener la interconexión funcional o cuando hay excedentes de energía en el sistema ecuatoriano. Sin embargo, aclaró que esto no es específicamente una compra.

Venta de energía entre Colombia y Ecuador

Colombia ha exportado energía a Ecuador en diversas ocasiones, especialmente durante períodos de crisis energética en Ecuador. Por ejemplo, en noviembre de 2024, Colombia reanudó la exportación de energía a Ecuador para ayudar a mitigar los apagones que afectaban al país vecino.

Sin embargo, las exportaciones de energía entre ambos países han sido intermitentes. Estas han dependido de factores como las condiciones climáticas y la capacidad de generación de energía de cada nación. En ocasiones, Colombia ha suspendido temporalmente las exportaciones debido a sequías y otros factores que afectan su propia producción de energía.

Es importante destacar que, en general, Ecuador ha sido un exportador neto de energía eléctrica, vendiendo electricidad a países como Colombia y Perú. Por ejemplo, en el primer semestre de 2020, Ecuador exportó 962,34 GWh de energía a Colombia y Perú, generando ingresos de aproximadamente USD 48,70 millones.

En resumen, aunque Colombia ha exportado energía a Ecuador en momentos de necesidad, la relación energética entre ambos países ha sido dinámica y sujeta a cambios según las circunstancias de cada nación.