Foto: Internet/San Valentín es una fecha que en algunos países no se celebra

San Valentín es un día importante para los enamorados, que se celebra cada 14 de febrero, en muchos países, conocida principalmente como el Día del Amor y la Amistad. Pero no en todos esta fecha es especial.

San Valentín no se celebra de manera universal. Hay varios países donde esta festividad pasa desapercibida o no se celebra con la misma intensidad que en otros lugares. Conozca algunos de los países donde no se celebra o donde su celebración queda en segundo plano:

Arabia Saudita : En este país, las celebraciones del 14 de febrero están prohibidas por razones religiosas y culturales, ya que se considera una festividad occidental que no tiene relación con las tradiciones islámicas.

: En este país, las celebraciones del 14 de febrero están prohibidas por razones religiosas y culturales, ya que se considera una festividad occidental que no tiene relación con las tradiciones islámicas. Pakistán : Aunque algunos jóvenes pueden celebrar el Día de San Valentín de manera privada, en general no es una festividad popular y, en ocasiones, se prohíbe en áreas públicas por cuestiones religiosas.

: Aunque algunos jóvenes pueden celebrar el Día de San Valentín de manera privada, en general no es una festividad popular y, en ocasiones, se prohíbe en áreas públicas por cuestiones religiosas. Irán : En Irán, la celebración de San Valentín es vista como una tradición occidental y se desincentiva. El gobierno incluso ha intentado restringir la venta de artículos relacionados con la festividad.

: En Irán, la celebración de es vista como una tradición occidental y se desincentiva. El gobierno incluso ha intentado restringir la venta de artículos relacionados con la festividad. India : Aunque San Valentín ha ganado popularidad en las grandes ciudades y entre los jóvenes, en algunas regiones y comunidades conservadoras, la festividad es vista con escepticismo y se rechaza, considerando que promueve una cultura ajena.

: Aunque ha ganado popularidad en las grandes ciudades y entre los jóvenes, en algunas regiones y comunidades conservadoras, la festividad es vista con escepticismo y se rechaza, considerando que promueve una cultura ajena. Corea del Norte : El régimen en Corea del Norte no celebra festividades occidentales como San Valentín . Las celebraciones se regulan y se centran en eventos estatales y la figura del líder.

: El régimen en Corea del Norte no celebra festividades occidentales como . Las celebraciones se regulan y se centran en eventos estatales y la figura del líder. Indonesia : Aunque en grandes ciudades como Yakarta algunos jóvenes pueden celebrar el día, en general la festividad no tiene una gran aceptación debido a las normas culturales y religiosas predominantes en el país.

: Aunque en grandes ciudades como algunos jóvenes pueden celebrar el día, en general la festividad no tiene una gran aceptación debido a las normas culturales y religiosas predominantes en el país. Afganistán: En Afganistán, donde la cultura musulmana es dominante, San Valentín no se celebra oficialmente. En algunas zonas, la festividad incluso se rechaza por motivos religiosos.

En muchos de estos países, las celebraciones del 14 de febrero pueden verse como ajenas a la cultura local o como una influencia externa no deseada. Esto lleva a que no se celebren, o se celebren de manera mínima y en espacios privados.

De dónde se origina la celebración de San Valentín

El origen de San Valentín se asocia con San Valentín de Roma, un sacerdote cristiano que vivió en el siglo III. Existen varias versiones sobre su vida y muerte. Pero una de las historias más populares cuenta que desafió las órdenes del emperador Claudio II. Este había prohibido los matrimonios para los jóvenes soldados, creyendo que los hombres solteros eran mejores guerreros.

El sacerdote continuó celebrando bodas en secreto para las parejas jóvenes, lo que llevó a su arresto y eventual ejecución el 14 de febrero. Con el tiempo, esta fecha se convirtió en una festividad asociada al amor romántico.