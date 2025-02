El Pontífice tiene varios días internado y no hay respuestas optimistas sobre su evolución de salud.

El Papa Francisco continuará hospitalizado. Aunque su salud mejora, los médicos advierten que aún no está fuera de peligro debido a su neumonía bilateral.

El Papa Francisco, de 88 años, seguirá internado en el Hospital Gemelli de Roma tras recibir el diagnóstico con neumonía bilateral. Aunque su condición ha mejorado, los médicos aseguran que no está fuera de peligro, aunque también aclaran que no está en riesgo de muerte y que continuará bajo observación para evaluar su respuesta al tratamiento.

Estado actual del Papa Francisco

El médico Sergio Alfieri, junto a Luigi Carbone, de la Dirección de Sanidad del Vaticano, confirmaron que el Papa está estable, sin fiebre y con buenos parámetros hemodinámicos. Sin embargo, debido a su condición de bronquiectasia crónica y bronquitis asmática, es un paciente frágil en lo respiratorio y requiere monitoreo constante.

Los especialistas detallaron que Francisco recibe oxígeno de forma ocasional a través de una cánula nasal cuando lo necesita. Además, está respondiendo a una terapia farmacológica reforzada para controlar la infección pulmonar.

El informe médico de este viernes fue el primero dado en persona sobre la condición del Sumo Pontífice. Aunque el Papa Francisco es un “paciente frágil”, también dijeron que “no presenta otras patologías” y tiene “un corazón fuerte”.

Rutina en el hospital y visitas

A pesar de su hospitalización, el Papa se mantiene activo. Se ha informado que se sienta en un sillón, lee periódicos, reza, recibe la eucaristía y trabaja en documentos enviados desde el Vaticano. El cardenal Mauro Piacenza aseguró que “está un poco mejor”, mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras visitarlo, citó al Papa Francisco diciendo: “Si no me cuido, me voy directo al paraíso”.

La renuncia del Papa fue firmada anteriormente

La salud del Papa reavivó especulaciones sobre una posible renuncia. En 2013, Francisco firmó una carta de dimisión en caso de impedimento médico. Sin embargo, el cardenal Gianfranco Ravasi sostuvo que eso es posible, pero que es una decisión personal y se daría sólo si su salud se complica. Su “gran deseo” es presidir el Jubileo 2025, una celebración clave para la Iglesia Católica.

El Jubileo Católico 2025, bajo el lema “Peregrinos de la Esperanza”, se desarrollará entre diciembre de 2024 y enero de 2026. Es un evento de renovación espiritual que atraerá a millones de fieles al Vaticano, y el Papa Francisco desea ser parte de ello, por lo que el Pontífice no renunciaría hasta antes de esa fecha: enero del 2026.

