Una mujer demandó a su esposo ante un Tribunal Superior de Justicia y la razón ha llamado la atención de cientos de personas.

La inusual demanda se presentó ante el Tribunal Superior del estado indio de Karnataka.

Resulta que una mujer demandó a su esposo, alegando que tiene más cuidados con su gato que con ella.

Medios locales hicieron eco de esta denuncia y la historia no tardó en viralizarse a través de redes sociales.

La pareja había iniciado procedimientos legales bajo la sección 498A del Código Penal de la India, que abarca casos de crueldad y violencia.

Sin embargo, las autoridades quedaron sorprendidas al descubrir que el tema central de la denuncia era el excesivo cuidado que el hombre tiene con su mascota.

Según afirmó la esposa, esta situación los ha llevado a constantes discusiones, especialmente cuando el felino la araña.

Se cansó y demandó a su esposo

Las alegaciones no cumplieron con los requisitos necesarios para ordenar una investigación posterior, por lo que el caso fue desestimado.

Además, el juez lo calificó como “frívolo” y un abuso de los procesos penales en este caso y lo desechó.

La mujer que demandó a su esposo indicó que recurrirá a otras instancias legales para que su esposo le brinde más atención a ella.

No descarta, y como última opción, recurrir al divorcio ya que ella asegura se ha vuelto un problema lidiar con el gato debido a su fuerte temperamento.

“A veces el gato me ataca, me aruña y yo tengo que defenderme, eso le molesta a mi esposo, pero no podemos seguir así”, dijo.

La mujer que demandó a su esposo presentó ante el tribunal las heridas que el felino le ha provocado en brazos, manos y rostro.

No obstante, para el tribunal no fueron pruebas suficientes por que la demanda de desestimó.