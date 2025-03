Compártelo con tus amigos:

El ministro de Educación de Colombia, José Daniel Rojas Medellín, no aprobó la sustentación de su tesis de maestría en la Universidad Nacional, generando fuertes críticas.

El ministro de Educación de Colombia, José Daniel Rojas Medellín, reprobó la sustentación de su tesis de maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional. El hecho fue confirmado por la propia institución de educación superior. Esto desató una ola de críticas debido a la paradoja de que el responsable de las políticas educativas del país no haya cumplido con un requisito académico fundamental.

El examen que reprobó el ministro de educación de Colombia José Daniel Rojas

La tesis, titulada “Pertinencia y efectos de un programa de trabajo garantizado en Colombia”, fue presentada en una sustentación virtual. El tribunal estuvo conformado por Iván Velázquez, Álvaro Marín Moreno, Juan Carlos Guataquí y Luis Edgar Basto.

Según el comunicado oficial de la Universidad Nacional, el documento “presenta debilidades en términos teóricos y de rigor conceptual”. El documento añadió que las respuestas del ministro no fueron satisfactorias para los jurados. En declaraciones a W Radio, el ministro justificó su desempeño: “Cumplí la cita por respeto con los jurados, pero no he tenido tiempo para preparar la sustentación. Volveré a presentarla“.

Críticas y reacciones políticas en Colombia por la sustentación fallida

Las reacciones no se hicieron esperar. La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila calificó el episodio como un símbolo de “la mediocridad del Gobierno” y, con evidente ironía, escribió en su cuenta de X: “Jajajajaj no, no, nada más que decir”.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, sugirió que el ministro de Educación del Gobierno de Petro debería renunciar por decoro. “Bien debería, por decoro con el país, renunciar a ese cargo al que nunca debió llegar“, aseguró la senadora.

El hijo de la senadora, Juan José Lafaurie, también se sumó a las críticas, calificando a Rojas de “inepto” y cuestionando su capacidad para dirigir la educación en el país.

¿Quién es José Daniel Rojas Medellín?

José Daniel Rojas Medellín es economista de la Universidad Santo Tomás. Desde julio de 2024, el político ocupa el cargo de ministro de Educación en el gobierno de Gustavo Petro. Rojas Medellín llegó al puesto en reemplazo de Aurora Vergara. A pesar de su posición, no ha logrado concluir con éxito su proceso de maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Colombia. El actual Ministro se desempeñó como docente durante seis meses en esa universidad.

Un proceso académico con segunda oportunidad en Colombia

La Universidad Nacional aclaró que el Ministro Rojas Medellín podrá reescribir su documento o cambiar el tema de la tesis si lo considera necesario, siguiendo los procedimientos regulares que tiene esta universidad de Colombia.