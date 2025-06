Intercambio de conocimientos en salud: estudiantes extranjeros visitan centro del IESS en Cuenca

El Centro de Salud Tipo C Materno Infantil y Emergencias Cuenca del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) recibió la visita de estudiantes del College of Medicine de la SUNY Upstate Medical University (State University of New York) el 19 de junio de 2025, en Cuenca, Ecuador, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en salud y promover el intercambio académico.

Intercambio académico y fortalecimiento

Durante el recorrido, los estudiantes conocieron los servicios. Estos incluyeron atención ambulatoria, emergencia y laboratorio clínico. También observaron imagenología, obstetricia, medicina familiar y trabajo social. Además, compartieron experiencias sobre el modelo de atención integral de salud.

Analizaron las estrategias locales de gestión clínica y comunitaria del Ecuador. Este tipo de encuentros internacionales contribuye al fortalecimiento de capacidades. Facilita el intercambio de buenas prácticas médicas y fomenta la investigación. La unidad médica refuerza el compromiso con la formación continua y la excelencia en la atención. Promueve la apertura de espacios académicos de cooperación internacional.

Ampliación de lazos internacionales

Hubo también una visita académica. Un nuevo grupo de estudiantes de la California State University (CSU), Stanislaus, participó en este intercambio. Esto fortaleció los lazos institucionales con universidades internacionales. Estas instituciones están interesadas en el sistema de salud ecuatoriano.

Específicamente, buscan conocer el modelo de atención primaria. El Centro Materno Infantil y Emergencias Cuenca se posiciona como referente. Es clave en atención primaria en el país. Consolida lazos con universidades internacionales. Esto impulsa el aprendizaje mutuo y el fortalecimiento institucional.

Referente en atención primaria

La unidad médica ha recibido delegaciones académicas. Desde 2023 hasta lo que va de 2025, han visitado siete universidades internacionales. Estas visitas demuestran el interés global. Muestran el reconocimiento del modelo de salud del IESS. Esto subraya la importancia del intercambio. El centro de salud se beneficia de la experiencia externa.

A su vez, comparte su propio conocimiento. Esto mejora la calidad de la atención. Impacta positivamente la salud pública en Ecuador.