Inter Miami en crisis: Lionel Messi y Luis Suárez enfrentan racha negativa tras eliminación en Concacaf

El Inter Miami, liderado por Lionel Messi y Luis Suárez, atraviesa su peor momento de la temporada tras ser eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf por Vancouver y sufrir una goleada 0-3 en casa ante Orlando City. Con solo una victoria en sus últimos siete partidos, el equipo enfrenta una crisis que pone en duda la continuidad del técnico Javier Mascherano, mientras se prepara para el Mundial de Clubes FIFA.

La temporada comenzó con altas expectativas para el Inter Miami, que aspiraba a competir en la MLS, la Leagues Cup y la Concacaf Champions League. Sin embargo, la eliminación en semifinales ante Vancouver, con un marcador global de 5-1 (2-0 en la ida y 3-1 en la vuelta), marcó un punto de inflexión. A esto se suman las recientes derrotas en la MLS, incluida la goleada 3-0 ante Orlando City el domingo 18 de mayo del 2025, y un empate contra San José Earthquakes. Desde el 4 de mayo, cuando vencieron 4-1 a New York Red Bulls con un gol de Messi, el equipo no ha ganado.

El problema defensivo del Inter Miami

La fragilidad defensiva del Inter Miami es un factor clave en esta racha negativa. En los últimos siete encuentros, el equipo ha encajado 20 goles, 10 de ellos en los últimos tres partidos. Tras la derrota en el derbi de Florida contra Orlando City, Lionel Messi expresó su frustración con el arbitraje, señalando errores en jugadas puntuales. “Hicimos una gran primera parte, pero una jugada rara, donde el árbitro mismo me dijo que no sabía la regla, cambió el partido”, declaró a Apple TV. Añadió que la MLS debería revisar el desempeño arbitral, aunque aclaró que no busca excusas.

Por su parte, Mascherano, cuyo puesto está bajo escrutinio, admitió en rueda de prensa las dificultades del equipo. “Hemos perdido confianza, bajamos en nivel individual y colectivo. Lo hemos intentado con diferentes sistemas y nombres, pero nos está costando”, afirmó. A pesar de un arranque prometedor, con Lionel Messi aportando ocho goles y Suárez sumando cuatro goles y cinco asistencias en los primeros nueve partidos, el equipo no ha logrado mantener el ritmo.

La preocupación del club y de los hinchas

El punto álgido de la temporada había sido la remontada en cuartos de final de la Concacaf contra Los Ángeles FC, donde Messi marcó un doblete para revertir un 0-1. Sin embargo, la eliminación posterior y la racha actual han generado preocupación entre los aficionados. Con el Mundial de Clubes acercándose, donde el Inter Miami enfrentará a Oporto, Palmeiras y Al Ahly en un grupo exigente. Por ello, el equipo necesita recuperar la confianza rápidamente.

La crisis del Inter Miami se produce en un momento crítico de la MLS, con la temporada en pleno desarrollo y el Mundial de Clubes. La llegada de Lionel Messi y Suárez generó grandes expectativas, pero los problemas defensivos y la falta de consistencia han frenado el proyecto. La presión sobre Mascherano crece, mientras el club busca soluciones para revertir la dinámica antes de su debut internacional. La afición espera que el talento de sus estrellas y ajustes tácticos permitan al equipo retomar el camino del éxito.