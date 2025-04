Inteligencia militar alerta de movimientos de sicarios de México y otros países para atentar contra el presidente Daniel Noboa

Un mensaje militar clasificado como «urgente» y «reservado», emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) el pasado 17 de abril, revela una aparente movilización de sicarios extranjeros hacia Ecuador para atentar contra el presidente Daniel Noboa. Según el documento, viralizado por redes sociales, información de inteligencia humana indica que, tras los resultados electorales del 13 de abril, se han detectado movimientos de sicarios provenientes de México y otros países. El objetivo sería perpetrar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial, equipo de trabajo y otras autoridades del Estado. El mensaje, firmado por el coronel Rolando Proaño Brito, oficial de guardia de J-3, detalla que los sicarios habrían iniciado traslados con la intención de desestabilizar al país. Además, se alerta sobre planes para atacar los principales puentes del Ecuador, instituciones bancarias y otras entidades estatales. Según el informe, grupos delictivos también estarían organizando manifestaciones violentas bajo la estrategia conocida como “calentar las calles”

Esto dice un ministro de Daniel Noboa

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, confirmó a El Universo la veracidad del oficio emitido por el Comando Conjunto. El funcionario indicó a ese medio que se han reforzado las medidas de seguridad para proteger al presidente y su entorno. Según el documento, la inteligencia militar detectó movimientos de sicarios que ingresarían al país con fines de ejecutar actos terroristas.

El presidente Daniel Noboa quedó reelecto el 13 de abril con el 55,92% de los votos tras derrotar a la candidata Luisa González. Su gestión ha priorizado la lucha contra el crimen organizado, declarando un conflicto armado interno en enero de 2024 para combatir bandas narcotraficantes.

Refuerzo de medidas de seguridad

Tras la alerta, el Gobierno de Daniel Noboa dispuso un fortalecimiento de la cápsula de seguridad presidencial y su gabinete. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han intensificado operativos en puntos estratégicos del país, especialmente en Quito y Guayaquil, ciudades clave para la seguridad nacional. No se han revelado detalles específicos sobre las operaciones para no comprometer las investigaciones en curso.

El ministro De la Gasca subrayó que las autoridades están coordinando con agencias internacionales para rastrear los movimientos de los presuntos sicarios. La alerta surge en un momento en que Ecuador enfrenta una creciente ola de violencia ligada al narcotráfico, con un promedio de 19 asesinatos diarios en 2024, según datos oficiales.

Antecedentes de amenazas

Esta no es la primera vez que Daniel Noboa enfrenta riesgos contra su vida. En junio de 2024, el presidente reveló a The New Yorker que una docena de sicarios procedentes de Colombia fueron interceptados en la frontera. Presuntamente enviados por narcotraficantes. Durante su campaña en 2023, un tiroteo en Durán interrumpió un acto electoral, aunque las autoridades descartaron un ataque directo contra él.

La actual amenaza se produce tras un año de la gestión contra el crimen organizado del Gobierno de Daniel Noboa. Hasta las 23h00 de este viernes 18 de abril no existía un pronunciamiento oficial.