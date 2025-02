Compártelo con tus amigos:

Un joven fue tragado y luego expulsado por una ballena jorobada mientras practicaba packrafting en las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes, Chile.

En el Estrecho de Magallanes, Chile, un joven de 24 años, Adrián Simancas, fue brevemente tragado por una ballena jorobada mientras practicaba kayak con su padre, Dell Simancas. El incidente fue capturado en video por el padre el pasado 8 de febrero, pero recientemente el clip empezó a circular y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante la travesía, Adrián fue sorprendido cuando la ballena emergió y lo engulló junto con su kayak. Afortunadamente, la ballena lo expulsó rápidamente, y Adrián pudo salir ileso del agua. El padre, Dell, instó a su hijo a mantener la calma y regresar al kayak. “Tranquilo, tranquilo”, dice Dell. Segundos después, tras liberarlo, el cetáceo siguió nadando.

“Pensé que me había tragado”, dijo Adrián Simancas mientras su padre lo remolcaba hacia la orilla.

Cuenta su anécdota con la ballena a los medios

El joven de origen venezolano, quien además es analista, programador y músico, ha concedido varias entrevistas a medios de comunicación chilenos contando su terrorífica anécdota. En ese momento pensé que ya no podía hacer nada, que iba a morir”, dijo a CNN.

“Sentí como un golpe por detrás, entre algo que me levantaba y me succionaba al mismo tiempo. Era como la sensación cuando te golpea una ola, pero demasiado fuerte. Cuando volteo alcanzo a ver algo entre azul oscuro y blanco, me roza un poco la cara una textura babosa y se cierra alrededor de mí”, relató al medio TVN.

Los ataques de las ballenas directos hacia las personas son poco frecuentes en las costas chilenas.