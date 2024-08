Compártelo con tus amigos:

Cindy es una mujer colombiana de 22 años que asegura haber quedado embarazada de la estatua del cantante Diomedes Díaz.

Ella relata su historia en un video que se ha hecho viral en redes sociales.

En la grabación cuenta que todos los días, a las 6 de la mañana, visitaba la estatua que está ubicada en Valledupar, y le decía “cositas bonitas al oído”.

Así que, sin pensarlo, un día descubrió que estaba en la dulce espera.

Cindy reveló que su esposo se encuentra prestando el servicio militar desde hace un año, pero descartó que le haya sido infiel.

De hecho, dijo, tanto su familia como la familia de él se han puesto de enemigos porque no creen en su relato.

“Yo no sé por qué la gente a mí no me quiere creer y me toma por loca” dijo Cindy en el video.

Esta no es la primera vez que una mujer asegura que la figura de Diomedes Díaz tiene algún tipo de poder y las deja embarazadas.

En 2021 se reportaron otras noticias sobre este curioso hecho.

La estatua de Diomedes Díaz, conocido como “El Cacique de La Junta”, se ha convertido en una especie de altar donde las personas depositan sus sueños y anhelos de ser padres.

Díaz era conocido por su prolífica descendencia, sumando más de 20 hijos nacidos de sus diferentes relaciones.