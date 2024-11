Compártelo con tus amigos:

Nació un bebé ‘gigante’ en el Hospital Regional Central de Sertão (HRSC), situado en Quixeramobim, Brasil. Días atrás, se registró un parto que rompió los estándares habituales.

Antony Gael, apodado el “pequeño gigante”, sorprendió al personal médico al llegar al mundo con un peso de 5,1 kilos (11.2 libras).

Este peso se considera superior al promedio de los recién nacidos , que generalmente varía entre 2,5 y 4 kg. Este fenómeno se clasifica en medicina como macrosomía.

El pequeño es el tercer hijo de Daniela Barbosa Nobre, una campesina local. El embarazo de Daniela se dio de manera cuidadosa y estuvo supervisado por el equipo de obstetricia del HRSC y culminó en una cesárea exitosa el 24 de octubre.

Daniela mencionó que sus dos hijos anteriores nacieron con pesos normales, pero ya anticipaba que Antony nacería más grande debido a los síntomas experimentados en los últimos meses del embarazo. “A partir del séptimo mes me sentí muy cansada. No podía hacer nada porque me agotaba, mi barriga era enorme”, compartió la madre con el portal G1.

Tanto la madre como el bebé fueron dados de alta del hospital dos días después del nacimiento, sin complicaciones posparto.

¿Por qué nació ‘gigante’ el bebé?

La macrosomía fetal puede ser causada por factores genéticos y a menudo se relaciona con la predisposición materna a la diabetes, explicó el pediatra Paulo Fernandes del HRSC.

En casos donde la atención prenatal identifica bebés con pesos superiores a lo habitual, se recomienda realizar un parto por cesárea para asegurar la seguridad tanto de la madre como del niño.

El facultativo subrayó la necesidad de un seguimiento médico riguroso después del nacimiento de bebés con macrosomía. “Es necesario el seguimiento de un pediatra y un nutricionista”, afirmó el especialista.