Inocar: “Seguimos un protocolo con personal de guardia 24/7 en nuestro centro de monitoreo”

Un terremoto de magnitud 8.8 en la costa oriental de Rusia desencadenó una alerta de tsunami en Ecuador, activando protocolos de vigilancia en el litoral continental y la Región Insular. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR), en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos, emitió recomendaciones claras para la ciudadanía: mantener la calma, evitar playas y seguir canales oficiales.

Vigilancia Activa en el Perfil Costero

“Nosotros, como INOCAR, lo que hacemos es emitir la amenaza y, posteriormente, esta información, junto con la Secretaría de Gestión de Riesgos, es evaluada y se determina cuál es el procedimiento a seguir en las distintas localidades del perfil costero ecuatoriano“, indicó el Teniente Leonardo Alvarado, director de Oceanografía y Meteorología Marina del INOCAR de Ecuador en una entrevista con Manavisión Plus.

El sismo, registrado a las 18:24 (hora local) del martes 29 de julio en Rusia, llevó al INOCAR a emitir un boletín de observación para el litoral continental y una advertencia para Galápagos. “Seguimos un protocolo con personal de guardia 24/7 en nuestro centro de monitoreo”, indicó Alvarado.

En este sentido, las autoridades suspendieron actividades marítimas en la Región Insular y ordenaron el desalojo de zonas bajas. En el continente, el riesgo se considera bajo, pero la vigilancia persiste. La Secretaría de Gestión de Riesgos decidirá si activar las sirenas del Sistema de Alerta Temprana, instaladas en ciudades como Manta, ante cualquier cambio en la amenaza.

Recomendaciones a la Ciudadanía

Pese a la alerta, en Manta se observó a ciudadanos realizando actividades como caminatas o pesca. Alvarado instó a la población a evitar estas zonas: “No deben estar cerca de áreas donde podrían presentarse las primeras olas del tsunami”. La Armada desplegó personal militar en capitanías de puerto para reforzar el control.

El INOCAR enfatizó la importancia de informarse por canales oficiales, como su sitio web (www.inocar.mil.ec) (www.inocar.mil.ec). “Siempre infórmense a través de los canales oficiales”, reiteró Alvarado. Las autoridades también recomendaron no realizar actividades marítimas y acatar disposiciones de los gobiernos locales.

¿Qué tecnología usa el INOCAR?

El INOCAR utiliza un sistema de monitoreo en tiempo real conectado a la red sismológica de Estados Unidos y al Instituto Geofísico de Ecuador. Esto permite detectar sismos locales, regionales o lejanos, como el de Rusia. “Con base en modelos numéricos, determinamos horarios y posibles altitudes de las olas”, detalló Alvarado.

Sin embargo, el movimiento de una masa de agua puede generar mareas de resaca o daños en puertos y embarcaciones. “Aunque no sea significativa, no significa que no pueda causar destrucción”, advirtió el director.

La ciudadanía enfrenta esta alerta con incertidumbre, pero las autoridades insisten en la prevención. En países como Japón, las olas alcanzaron alturas de hasta cinco metros, mientras que en Ecuador el impacto se espera mínimo. El Gobierno Nacional, junto al INOCAR, continuará actualizando información para garantizar la seguridad.

La clave, según Alvarado, es la preparación: “Es necesario no confundir un sismo con un tsunami; este transporta una masa de agua que impacta la costa”, explicó.