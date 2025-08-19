Inician trabajos para dos nuevas paradas del Trolebús en la Plaza de Toros

La Empresa de Pasajeros de Quito, EPQ, inició esta semana los trabajos para construir dos nuevas paradas del Trolebús en el sector de la Plaza de Toros. El proyecto beneficiará a alrededor de 1.400 vecinos y vecinas que usan diariamente este sistema de transporte.

La obra, impulsada por la administración del alcalde Pabel Muñoz, busca mejorar la vida de los ciudadanos a través de la modernización de los andenes en la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Río Coca, en el norte de la capital.

Mejoras y coordinación con la comunidad

El proyecto de modernización de las paradas incluye mejoras en la accesibilidad, iluminación y seguridad. La Empresa de Pasajeros ha trabajado de la mano con la comunidad, a través de diversos espacios de socialización. El miércoles 13 de agosto se reunieron con asambleístas ciudadanos y dirigentes de barrio.

Luego, la noche del viernes 15 de agosto, el encuentro fue con los vecinos y vecinas de la zona. Un día después, se realizó una feria ciudadana para informar a las familias del barrio Jipijapa sobre el plan. Los criterios, dudas y observaciones de la comunidad han sido incorporados al diseño final de la obra.

Impacto ambiental y movilidad

La construcción de las nuevas paradas requiere el retiro de nueve árboles. Esta medida cuenta con un informe técnico favorable. En estricto cumplimiento del Código Municipal, la administración ha garantizado la reposición de 90 ejemplares nativos. Es decir, se plantarán 10 nuevos árboles por cada uno retirado.

El retiro de los árboles lo realizará Obras Públicas, sin afectar el servicio del Trolebús. Las unidades tomarán desvíos en caso de cierres parciales o totales de la avenida 10 de Agosto. El servicio entre las paradas La Y, Plaza de Toros y El Labrador se mantendrá sin interrupciones. A los conductores de vehículos particulares se les pide tomar vías alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Complemento del proyecto

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Epmmop, también construirá las plataformas para las paradas. Una vez instaladas, se implementará la señalización horizontal y vertical. Este proyecto de modernización forma parte de un plan más amplio.

El sistema Trolebús cuenta con 49 paradas en sus 21 kilómetros de extensión. De ellas, 45 ya han sido repotenciadas con una inversión total de $806.000, lo que ha mejorado la accesibilidad, iluminación y seguridad para los usuarios.