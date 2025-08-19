COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Quito
Sociedad

Inician trabajos para dos nuevas paradas del Trolebús en la Plaza de Toros

Nuevas paradas del Trolebús llegarán a la Plaza de Toros de Quito, mejorando la movilidad de los vecinos. La infraestructura promete modernidad y mayor seguridad.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Inician trabajos para dos nuevas paradas del Trolebús en la Plaza de Toros
El proyecto beneficiará a alrededor de 1.400 vecinos y vecinas que usan diariamente este sistema de transporte.
Inician trabajos para dos nuevas paradas del Trolebús en la Plaza de Toros
El proyecto beneficiará a alrededor de 1.400 vecinos y vecinas que usan diariamente este sistema de transporte.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

La Empresa de Pasajeros de Quito, EPQ, inició esta semana los trabajos para construir dos nuevas paradas del Trolebús en el sector de la Plaza de Toros. El proyecto beneficiará a alrededor de 1.400 vecinos y vecinas que usan diariamente este sistema de transporte.

La obra, impulsada por la administración del alcalde Pabel Muñoz, busca mejorar la vida de los ciudadanos a través de la modernización de los andenes en la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Río Coca, en el norte de la capital.

Mejoras y coordinación con la comunidad

El proyecto de modernización de las paradas incluye mejoras en la accesibilidad, iluminación y seguridad. La Empresa de Pasajeros ha trabajado de la mano con la comunidad, a través de diversos espacios de socialización. El miércoles 13 de agosto se reunieron con asambleístas ciudadanos y dirigentes de barrio.

Luego, la noche del viernes 15 de agosto, el encuentro fue con los vecinos y vecinas de la zona. Un día después, se realizó una feria ciudadana para informar a las familias del barrio Jipijapa sobre el plan. Los criterios, dudas y observaciones de la comunidad han sido incorporados al diseño final de la obra.

Impacto ambiental y movilidad

La construcción de las nuevas paradas requiere el retiro de nueve árboles. Esta medida cuenta con un informe técnico favorable. En estricto cumplimiento del Código Municipal, la administración ha garantizado la reposición de 90 ejemplares nativos. Es decir, se plantarán 10 nuevos árboles por cada uno retirado.

El retiro de los árboles lo realizará Obras Públicas, sin afectar el servicio del Trolebús. Las unidades tomarán desvíos en caso de cierres parciales o totales de la avenida 10 de Agosto. El servicio entre las paradas La Y, Plaza de Toros y El Labrador se mantendrá sin interrupciones. A los conductores de vehículos particulares se les pide tomar vías alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Complemento del proyecto

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Epmmop, también construirá las plataformas para las paradas. Una vez instaladas, se implementará la señalización horizontal y vertical. Este proyecto de modernización forma parte de un plan más amplio.

El sistema Trolebús cuenta con 49 paradas en sus 21 kilómetros de extensión. De ellas, 45 ya han sido repotenciadas con una inversión total de $806.000, lo que ha mejorado la accesibilidad, iluminación y seguridad para los usuarios.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marián Sabaté aclara rumores sobre su salud: se someterá a exámenes médicos bajo anestesia

Hoteleros y comerciantes advierten caída de ventas por violencia en Manta

Trabajos de mantenimiento dejarán sin agua al cantón este miércoles 20 de agosto

Karol Noboa presenta su libro Kocina con K y aclara los rumores sobre su relación con María Teresa Guerrero

Tragedia en Orellana: hermano sospechoso de brutal crimen en finca cacaotera

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marián Sabaté aclara rumores sobre su salud: se someterá a exámenes médicos bajo anestesia

Hoteleros y comerciantes advierten caída de ventas por violencia en Manta

Trabajos de mantenimiento dejarán sin agua al cantón este miércoles 20 de agosto

Karol Noboa presenta su libro Kocina con K y aclara los rumores sobre su relación con María Teresa Guerrero

Tragedia en Orellana: hermano sospechoso de brutal crimen en finca cacaotera

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marián Sabaté aclara rumores sobre su salud: se someterá a exámenes médicos bajo anestesia

Hoteleros y comerciantes advierten caída de ventas por violencia en Manta

Trabajos de mantenimiento dejarán sin agua al cantón este miércoles 20 de agosto

Karol Noboa presenta su libro Kocina con K y aclara los rumores sobre su relación con María Teresa Guerrero

Tragedia en Orellana: hermano sospechoso de brutal crimen en finca cacaotera

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO