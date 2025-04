Inicia recolección de firmas para revocatoria del mandato del alcalde Pabel Muñoz

El proceso para la revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dará un paso clave este miércoles. Es decir, cuando el colectivo Defiende tu Voto inicie la recolección de firmas en el centro histórico de la capital ecuatoriana. La acción sigue a la aprobación, el 7 de abril de 2025, por parte del CNE, del informe que autoriza la entrega de formularios para este propósito. El lunes 21 de abril, se realizó la primera jornada de capacitación para los recolectores en un salón del CNE. Con el objetivo de garantizar que los formularios se llenen correctamente y evitar inconsistencias en la verificación de rúbricas.

Néstor Marroquín lidera el colectivo

El colectivo Defiende tu Voto, liderado por Néstor Marroquín, sostiene que Pabel Muñoz incumplió sus funciones al realizar proselitismo político a favor de Luisa González. Ella era la candidata de la Revolución Ciudadana, durante las elecciones presidenciales de 2023. Según la ley electoral ecuatoriana, los funcionarios públicos tienen prohibido participar en actividades de campaña, lo que constituye la base de la solicitud de revocatoria. Marroquín anunció que la recolección comenzará simbólicamente frente al Palacio Municipal, con dos puntos fijos para que los ciudadanos firmen y recorridos por las calles para sumar adhesiones.

Cerca de 300 personas se inscribieron en una plataforma creada para la revocatoria, aunque menos de la mitad asistió a la capacitación. Los formularios requieren datos como número de cédula, apellidos, nombres, firma o huella, los cuales deben coincidir exactamente con los registrados en la cédula de identidad. Martín Reyes, director interino de organizaciones políticas del CNE, explicó que la capacitación incluyó instrucciones precisas para evitar errores. Es decir, ya que las firmas deben ser idénticas a las del documento de identidad y los datos deben colocarse en los campos correspondientes.

Pretenden llegar a un millón de firmas

El colectivo planea imprimir 125.000 formularios para recolectar un millón de firmas, aunque el CNE exige un mínimo de 200.000 rúbricas válidas, equivalentes al 10% del padrón electoral de Quito. Marroquín indicó que presentarán las firmas de manera parcial para que el CNE las verifique progresivamente, un proceso que tomará 15 días por cada entrega. De cumplirse los requisitos, la revocatoria podría realizarse en noviembre de 2025.

Un asistente anónimo a la capacitación, que no pertenece a ninguna organización, expresó su apoyo al proceso, argumentando que Pabel Muñoz “violentó la ley” al hacer campaña y no cumplió a cabalidad con sus responsabilidades. Este ciudadano planea recolectar firmas entre amigos y en lugares concurridos como consultorios médicos, centros comerciales y universidades. Marroquín no descartó que otros movimientos se sumen a la iniciativa, lo que podría ampliar el alcance de la campaña.

Ciudadanos pueden pedir revocatoria

La revocatoria de mandato es un mecanismo contemplado en la Constitución de Ecuador que permite a los ciudadanos solicitar la destitución de autoridades elegidas por voto popular. Es decir, siempre que se demuestren causales específicas, como el incumplimiento de funciones. En el caso de Pabel Muñoz, la acusación de proselitismo político ha generado controversia. Todo porque la participación de funcionarios en actividades electorales está expresamente prohibida.

Quito enfrenta desafíos en materia de movilidad, seguridad y gestión urbana, lo que ha puesto bajo escrutinio la administración de Pabel Muñoz. La iniciativa de Defiende tu Voto refleja el creciente activismo ciudadano en la capital, donde los colectivos buscan hacer valer los derechos democráticos a través de mecanismos legales. La recolección de firmas será un termómetro del respaldo ciudadano a la revocatoria y de la percepción sobre la gestión de Muñoz en Quito.