Ingrid Rodríguez: “Una línea naviera podría operar este año en el puerto de Manta”

Ingrid Rodríguez Velasco no solo ha consolidado su nombre en el sector marítimo, sino que también destaca como una apasionada deportista. Durante su etapa colegial, fue seleccionada para el equipo de baloncesto de Manabí y ahora despliega su energía en las canchas de fútbol como una “creativa zurda”.

Desde enero de 2024, lidera como gerente del Terminal Portuario de Manta (TPM), un rol que conecta con su historia personal, ya que su madre trabajó en la Aduana de Manta durante más de 28 años.

¿Cómo fue su camino profesional hasta llegar a TPM?

Después de graduarme, estudié inglés en Estados Unidos, lo que dio un impulso importante a mi carrera. Al regresar a Ecuador, cursé Derecho en Quito, especializándome en derecho corporativo, porque el derecho aduanero o portuario no era común allí.

En 2012, por motivos personales y económicos, volví a Manta y comencé a ejercer. Así conocí a la dirección de TPM. Para fortalecer mi perfil, completé dos maestrías: una en Derecho Portuario Marítimo en una universidad española y otra en Derecho Procesal, lo que me permitió consolidar mi experiencia en el ámbito legal y portuario.

¿Cuál es la principal carta de presentación de TPM en la administración del puerto internacional?

Nuestra mayor fortaleza son las obras que hemos realizado, como el Terminal de Cruceros, que fue premiado en París por su diseño artístico y arquitectónico. No solo recibe cruceristas, sino que también es escenario de eventos culturales, ferias, talleres y convenciones, impulsando la economía local y dinamizando Manta. Somos el puerto más seguro de Ecuador. Hemos ido más allá de lo estipulado en nuestro contrato, realizando obras clave como la construcción del edificio para la Policía Antinarcóticos y la oficina de la Guardia Costera, donde opera la Armada para garantizar la seguridad portuaria.

¿Cómo se manejan las controversias o críticas hacia TPM?

No veo las críticas como una oposición real, sino como desinformación. La desinformación es un obstáculo, pero lo enfrentamos con transparencia y resultados concretos, mostrando lo que hacemos para beneficiar a la comunidad.

¿Se han realizado dragados recientes en el puerto? ¿Cuándo se proyecta el próximo?

En 2018, lideramos un dragado que aumentó el calado del puerto de -10 a -14 metros, consolidándose como un puerto de aguas profundas. Hacía 25 años que no se hacía un dragado, hasta que llegó TPM. Realizamos mantenimientos en 2021 y en noviembre de 2024. Como la sedimentación es de arena y no de lodo, no necesitamos un dragado inmediato; probablemente pasarán algunos años antes del próximo.

Hace un mes llegó uno de los buques graneleros más grandes en la historia de Ecuador, con un calado de -13.5 metros. Fue un hito, ya que sólo Manta pudo recibirlo, demostrando nuestra capacidad para manejar embarcaciones de gran envergadura.

¿Cuál fue su rol para la renegociación del contrato de delegación de TPM con el Gobierno?

Trabajamos con asesores legales y financieros para renegociar el contrato con el Estado. TPM ha ejecutado obras claves en el puerto, como la extensión de 160 metros del muelle 2, superando los 100 metros exigidos. Esto nos permite recibir cruceros con más de 2.500 pasajeros y embarcaciones graneleras. También invertimos en maquinaria especializada, y las adendas al contrato eliminaron trabas burocráticas, agilizando la adquisición de equipos y la ejecución de proyectos.

¿Están concluidas las negociaciones con el gobierno?

Sí, las negociaciones están 100% cerradas, firmadas y vigentes hasta el fin del contrato. En 10 años, podrían reabrirse, pero eso dependerá de las circunstancias.

¿Es posible una alianza con el puerto de Chancay en Perú?

Vemos en el puerto de Chancay, en Perú, una oportunidad estratégica como puerta al mercado asiático. Una alianza podría aumentar el tráfico marítimo hacia Manta, beneficiando a Manabí y a muchas provincias al reducir costos logísticos, generar empleo y mejorar la calidad de vida en la costa.

¿Qué le falta al puerto de Manta para dar un gran salto?

Estamos negociando con líneas navieras de contenedores, y es posible que una naviera comience a operar este año. Esto nos posicionará como un puerto de exportación para productos como camarón y atún, eliminando costos de transporte y custodia a otros puertos del Ecuador. Para ser atractivos, hemos invertido en infraestructura y maquinaria. Somos un puerto competitivo y estamos listos para crecer.