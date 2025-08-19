COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Estados Unidos

Influencers resultan golpeados por un auto mientras filmaban un video para sus redes, en EE.UU.

Los creadores de contenido Nina Unrated y Patrick Blackwood fueron golpeados por un automóvil mientras grababan un video gastronómico en un restaurante de Houston, Estados Unidos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Influencers resultan heridos tras ser embestidos por un auto en EE.UU.
Influencers resultan heridos tras ser embestidos por un auto en EE.UU.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

El accidente ocurrió en la ciudad de Houston, Texas (EE.UU.), donde los influencers Nina Unrated y Patrick Blackwood fueron atropellados por un automóvil la tarde del lunes 18 de agosto, cuando grababan un video de degustación gastronómica frente a un restaurante. El hecho dejó a ambos con heridas visibles, según confirmaron medios locales y publicaciones en redes sociales.

El incidente que afectó a los influencers

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente sucedió mientras los dos creadores de contenido filmaban una reseña culinaria en una zona concurrida. Un vehículo que circulaba a baja velocidad, pero sin detenerse por completo, impactó contra ellos de forma repentina.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa cómo el automóvil se aproxima y golpea a ambos mientras sostenían cámaras y equipo de grabación. Testigos del hecho auxiliaron a los heridos, quienes fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Estado de salud de los influencers

Tras el accidente, tanto Nina Unrated como Patrick Blackwood fueron atendidos por personal de emergencias. Aunque ninguno sufrió lesiones que comprometieran su vida, presentaron contusiones, golpes y laceraciones leves.

Horas después, ambos confirmaron en sus cuentas personales que se encontraban estables y agradecieron el apoyo recibido por seguidores y compañeros de la comunidad digital. “Estamos bien, fue un susto grande”, señaló Nina Unrated en un mensaje compartido en sus redes.

Reacciones y cobertura

El hecho generó gran repercusión entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación y mensajes de solidaridad. La noticia también fue retomada por portales especializados en el seguimiento de influencers y creadores digitales.

El restaurante donde ocurrió el incidente no emitió un pronunciamiento oficial, mientras que las autoridades locales señalaron que el conductor permaneció en el sitio y colaboró con las investigaciones. No se reportaron detenidos, y el caso quedó bajo revisión policial para determinar responsabilidades.

Famosos influencer en YouTube y TikTok

Los creadores de contenido gastronómico se han consolidado como referentes en plataformas digitales como YouTube y TikTok, donde acumulan miles de seguidores interesados en reseñas de restaurantes, recetas y experiencias culinarias.

Este tipo de grabaciones en exteriores suele realizarse en espacios abiertos, lo que incrementa la exposición a situaciones imprevistas como accidentes de tránsito. Organizaciones de seguridad vial en Estados Unidos han advertido sobre el riesgo de grabar contenido en zonas urbanas de alto tráfico sin las debidas medidas de prevención.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Traslado Monumental: Iglesia de 672 toneladas cambia de lugar en Suecia

Un hackeo a una base de datos de Google pone en riesgo a los usuarios de Gmail

Manabí: 17.745 citaciones judiciales emitidas entre enero y julio de 2025

¡Adiós al carné físico! El nuevo documento digital que cambiará la vida de los abogados

Palestina tendrá por primera vez una representante en Miss Universe 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Traslado Monumental: Iglesia de 672 toneladas cambia de lugar en Suecia

Un hackeo a una base de datos de Google pone en riesgo a los usuarios de Gmail

Manabí: 17.745 citaciones judiciales emitidas entre enero y julio de 2025

¡Adiós al carné físico! El nuevo documento digital que cambiará la vida de los abogados

Palestina tendrá por primera vez una representante en Miss Universe 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Traslado Monumental: Iglesia de 672 toneladas cambia de lugar en Suecia

Un hackeo a una base de datos de Google pone en riesgo a los usuarios de Gmail

Manabí: 17.745 citaciones judiciales emitidas entre enero y julio de 2025

¡Adiós al carné físico! El nuevo documento digital que cambiará la vida de los abogados

Palestina tendrá por primera vez una representante en Miss Universe 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO