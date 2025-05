Indígenas exigen arreglo urgente de vialidad en comunas tsáchilas

El mal estado de la vialidad en comunas tsáchilas fue protagonista este lunes 5 de mayo de 2025, durante la audiencia ciudadana liderada por la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez.

En ese espacio, los dirigentes de esta nacionalidad exigieron el mantenimiento urgente de la vialidad en las siete comunas tsáchilas, deteriorada por el tiempo y agravada por el invierno. Mateo Calazacón, gobernador de la Nacionalidad Tsáchila, tomó la palabra con firmeza. Aseguró que las vías internas de sus comunidades no han recibido atención oportuna. Algunas no han sido lastradas en dos años, y otras llevan al menos seis meses sin intervención alguna. “Lamentablemente la vialidad está destrozada, son lastradas, ya no tienen huecos, son cráteres”, denunció ante la prefecta.

Las vías bloquean el sustento agrícola

En total, son cerca de 230 kilómetros de caminos rurales en mal estado. Esta vialidad en comunas tsáchilas es crucial para el transporte de productos como plátano, yuca, banano orito, cacao, entre otros. Los tsáchilas son agricultores por tradición, pero la falta de mantenimiento ha golpeado su economía. “No podemos sacar la producción. Hay zonas donde ni la camioneta entra”, afirmó Calazacón. La Prefectura, según dijeron los comuneros, no ha incluido a sus sectores en los cronogramas de bacheo o intervención vial. A esto se suma que las recientes lluvias han empeorado la situación. Hay lodo, cortes de vía y tramos intransitables que aíslan a varias comunas.

Promesa que no convence a las comunas

Durante la audiencia, Johana Núñez explicó que el principal obstáculo ha sido la falta de recursos asignados desde el Gobierno Nacional. “Nos enfrentamos a una limitación presupuestaria”, dijo la autoridad.

Sin embargo, anunció que el próximo 5 de junio se reunirá con la Gobernación Tsáchila para planificar una intervención conjunta. Pero esta propuesta no convenció a los presentes. “Nos piden esperar más tiempo, cuando ya llevamos años sin atención. No vemos capacidad de gestión, solo excusas”, replicó el gobernador tsáchila. Cabe recordar que en 2021, la misma Prefecta anunció que había conformado un equipo caminero dedicado exclusivamente a las comunas tsáchilas. Ese año, se intervino únicamente en la comuna El Poste, pero desde entonces no ha habido continuidad, señalaron los dirigentes.

Una deuda con las raíces del territorio

El reclamo por la vialidad en comunas tsáchilas va más allá del mantenimiento de caminos. Representa una deuda histórica con un pueblo ancestral que habita el mismo territorio donde se asientan las principales estructuras de la provincia. “La vialidad en comunas tsáchilas no puede seguir en abandono. Somos parte de esta provincia, producimos alimentos y conservamos la cultura”, explicó el ex gobernador tsáchila, Gumercindo Aguavil. Las comunas exigen que se prioricen sus necesidades y que se pase del discurso a los hechos.