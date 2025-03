Compártelo con tus amigos:

Auki Tituaña, ex líder indígena, cuestiona el respaldo de la Conaie a Luisa González, destacando la creciente división entre sus bases y dirigentes en el contexto electoral de 2025.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) enfrenta una fractura interna en relación al respaldo a los candidatos en las elecciones de 2025. Auki Tituaña, histórico dirigente del movimiento indígena, expresó su preocupación sobre la postura de Leonidas Iza. El presidente de la Conaie, impulsa el apoyo a la correísta Luisa González, mientras que otras organizaciones, como la Confeniae, se alinean con Daniel Noboa.

División de los indígenas sobre apoyo electoral

El ex dirigente de la Conaie, Auki Tituaña, se mostró crítico con el respaldo de Leonidas Iza a Luisa González, candidata del correísmo, en la segunda vuelta presidencial de Ecuador. Durante una entrevista este jueves 13 de marzo de 2025, Tituaña enfatizó que el apoyo no refleja el sentir de las bases del movimiento indígena. Mencionó que esas bases se encuentran divididas sobre la postura oficial de la Conaie.

Según Tituaña, la división al interior de la organización indígena no es nueva, sino que responde a una serie de divergencias históricas y políticas. “Hemos visto a un presidente de la Conaie (Leonidas Iza) solo, rodeado por pocos seguidores”. Agregó que las bases reales, desde la Amazonía hasta la Sierra, están pensando en el país”, dijo Tituaña en el programa Contacto Directo de Ecuavisa.

La Conaie decidió respaldar a Luisa González, pero hay líderes que cuestionan la decisión, por la persecución que hizo el ex Presidente Correa a los indígenas. Foto: API

La influencia de la política y las bases de la Conaie

El ex alcalde de Cotacachi (Imbabura) subrayó que las bases de la Conaie tienen expectativas claras para el país. “Quieren un país honesto, solidario y productivo”, apuntó. Las bases, según Tituaña, desean políticas de Estado claras sobre la dolarización y el desarrollo nacional, en lugar de un acercamiento a ideologías extremistas de derecha o izquierda.

A su juicio, el respaldo a la correísta Luisa González no refleja los intereses de todos los sectores indígenas. Mientras algunos sectores apoyan esta opción, especialmente aquellos alineados con Iza, Tituaña asegura que la mayoría en las bases no comparte el mismo punto de vista. “El movimiento indígena nació en la izquierda, pero no apoyamos un populismo que no ha dado resultados”, concluyó.

El apoyo de la Confeniae a Daniel Noboa

En contraste, la Confeniae, que agrupa a las nacionalidades indígenas de la Amazonía, ha decidido respaldar al presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, en la segunda vuelta presidencial. El pronunciamiento, realizado el 6 de marzo de 2025, subraya la importancia de garantizar la atención a las problemáticas que enfrentan las comunidades amazónicas.

En su resolución, la Confeniae pidió a Noboa considerar una “Propuesta Amazónica” dirigida a mejorar las condiciones de vida de estas comunidades, además de fortalecer el reconocimiento del Estado plurinacional e intercultural.

Conflictos pasados y la relación con el gobierno de Correa

La relación entre el movimiento indígena y el gobierno del expresidente Rafael Correa fue históricamente conflictiva. Durante su mandato, varios dirigentes indígenas denunciaron persecución política, represión y la utilización del aparato estatal contra los líderes críticos. Un ejemplo es el caso del asesinato de Bosco Wisuma en 2009.

Además, las protestas por la explotación minera en la Amazonía durante el gobierno de Correa desataron múltiples enfrentamientos entre las comunidades indígenas, las fuerzas del orden y las empresas mineras. Líderes como José Acacho fueron acusados de promover actos de “terrorismo” tras las protestas, lo que generó una fuerte división dentro de las comunidades indígenas.

Casos como esos, se reportan por decenas, en el gobierno de Rafael Correa, lo que hace que las bases indígenas duden de Luisa González, la candidata que tiene el respaldo del exmandatario, según los dirigentes populares que discrepan con Iza.

Otros recuerdan como en el Gobierno de Rafael Correa, el Estado le quitó hasta el edificio donde funcionaba la CONAIE.