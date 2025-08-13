Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Independiente del Valle venció 1-0 a Mushuc Runa en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Banco Guayaquil. Un solitario gol de Claudio Spinelli al minuto 19 aseguró la ventaja para el equipo local, que busca avanzar a los cuartos de final del torneo continental. El encuentro, marcado por el dominio de los negriazules, dejó abierta la eliminatoria para el partido de vuelta.

El gol decisivo llegó tras un preciso centro de Patrik Mercado, que Spinelli conectó de cabeza para superar al arquero Rodrigo Formento. A pesar de la derrota, Formento destacó con varias atajadas clave que evitaron una diferencia mayor. Independiente del Valle controló la posesión durante gran parte del partido, mientras que Mushuc Runa, con un planteamiento defensivo, logró generar dos oportunidades claras, neutralizadas por el portero Guido Villar.

Dominio de IDV y resistencia de Mushuc Runa

El equipo de Sangolquí, dirigido por Javier Rabanal mostró su jerarquía desde el inicio, manejando el balón con un promedio de 62% de posesión. Sin embargo, la falta de precisión en el último tercio impidió que el marcador reflejara su dominio.

Por su parte, Mushuc Runa, bajo la dirección de Paúl Vélez, apostó por un esquema defensivo que complicó los intentos ofensivos de IDV. A pesar de su racha negativa de 12 partidos sin victorias y su posición en el último lugar de la LigaPro con 17 puntos, el equipo de Ambato mostró orden táctico.

Contexto de la eliminatoria

El encuentro de vuelta, programado para la próxima semana en Ambato, definirá al clasificado a los cuartos de final. IDV buscará mantener su ventaja, mientras que Mushuc Runa intentará revertir el resultado en casa. Según estadísticas de la Conmebol, los equipos que ganan el partido de ida en casa tienen un 68% de probabilidad de avanzar en la Copa Sudamericana.

Este enfrentamiento marcó el primer duelo entre ambos equipos en competiciones internacionales, aunque ya se han enfrentado en la LigaPro, con un historial favorable para Independiente del Valle. En los últimos cinco encuentros locales, IDV suma tres victorias y dos empates frente a Mushuc Runa. Además, el gol de Spinelli refuerza su rol como pieza clave en el ataque negriazul, con cuatro tantos en lo que va del torneo continental.

El partido también reflejó las diferencias actuales entre ambos clubes. Mientras Independiente del Valle mantiene una racha de seis partidos invicto en todas las competiciones, Mushuc Runa no logra encontrar consistencia, lo que podría influir en su estrategia para el duelo de vuelta. La actuación de Formento, con un 85% de efectividad en atajadas, según datos de la transmisión oficial, será un factor a considerar para el próximo encuentro.