Independiente del Valle enfrentará a Vasco da Gama en playoffs de la Sudamericana

Independiente del Valle enfrentará a Vasco da Gama en los playoffs de la Copa Sudamericana 2025, según el sorteo realizado este lunes 2 de junio en Luque, Paraguay, por la Conmebol, para definir los clasificados a los octavos de final del torneo continental.

Sorteo define el camino

El sorteo de los playoffs y octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se llevó a cabo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Independiente del Valle, tras quedar tercero en el Grupo B de la Copa Libertadores, se enfrentará a Vasco da Gama en los playoffs. Los partidos de ida están programados para el 15 al 17 de julio, y los de vuelta del 22 al 24 de julio, con los segundos de la Sudamericana definiendo como locales.

Rumbo a los octavos

El ganador de la llave entre Independiente del Valle y Vasco da Gama avanzará a los octavos de final, donde enfrentará a Mushuc Runa, equipo ecuatoriano que lideró el Grupo E de la Copa Sudamericana de forma invicta con 16 puntos. Mushuc Runa se destacó al vencer por 0-2 a Palestino en la última fecha, consolidándose como una de las revelaciones del torneo. Universidad Católica, líder de grupo B, con 14 puntos,, se medirá al ganador de Alianza Lima vs. Gremio. En el conjunto peruano militan los ecuatorianos Eryc Castillo y Fernando Gaibor.

Cienciano y Huracán en la pelea

Cienciano, con el delantero ecuatoriano Carlos Garcés, enfrentará en octavos de final al ganador de Bahía vs. América de Cali. El equipo peruano, líder del Grupo H con 10 puntos, logró un empate 1-1 ante Atlético Mineiro, de Alan Franco, para clasificar directamente. Por su parte, Huracán, con el arquero ecuatoriano Hernán Galíndez, se medirá al vencedor de Colo Colo vs. San Antonio Bulo Bulo. Los octavos de final se jugarán entre el 12 y 14 de agosto (ida) y el 19 y 21 de agosto (vuelta).

Otros cruces destacados

El sorteo también definió los siguientes enfrentamientos de octavos de final: Fluminense vs. el ganador de Bahía o América de Cali, Independiente vs. el ganador de Universidad de Chile o Guaraní, Lanús vs. el ganador de Central Córdoba o Cerro Largo, y Godoy Cruz vs. el ganador de Bucaramanga o Atlético Mineiro. Los equipos clasificados directamente a octavos provienen de los primeros lugares de los grupos de la Copa Sudamericana, mientras los playoffs enfrentan a los segundos de la Sudamericana con los terceros de la Copa Libertadores.

La final de la Sudamericana está programada para el 22 de noviembre en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El campeón clasificará a la Copa Libertadores 2026 y disputará la Recopa Sudamericana 2026 contra el ganador de la Copa Libertadores 2025.

Playoffs: un filtro exigente

Los playoffs enfrentan a los ocho segundos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra los ocho terceros de la Copa Libertadores. Los cruces se definieron según el rendimiento en la fase de grupos, sin sorteo adicional. Independiente del Valle, con 9 puntos en la Libertadores, enfrentará a Vasco da Gama, que sumó 10 puntos en el Grupo G de la Sudamericana. Alianza Lima, con Eryc Castillo y Fernando Gaibor, se medirá a Gremio, mientras Bahía y América de Cali prometen un duelo equilibrado.

En Ecuador, los hinchas de Independiente del Valle, Mushuc Runa y Universidad Católica esperan con entusiasmo los duelos, mientras en Perú, Cienciano genera ilusión tras su campaña invicta. Los estadios Rodrigo Paz Delgado, Olímpico Atahualpa, y Monumental de Lima anticipan llenos para los partidos de vuelta.