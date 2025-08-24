Independiente del Valle busca extender su invicto ante Emelec en Guayaquil

Emelec recibe al Independiente del Valle este domingo 24 de agosto a las 15h30 en el Estadio George Capwell, Guayaquil, por la fecha 26 de la LigaPro Ecuabet 2025, buscando romper un invicto de siete años del líder frente a los Azules en este escenario, en un duelo clave para acercarse al hexagonal final.

El Estadio George Capwell será el escenario de un enfrentamiento crucial. Los Rayados, líderes del torneo con 53 puntos, buscan mantener su dominio histórico en Guayaquil, donde no pierden ante los eléctricos desde el 15 de abril de 2018. Emelec, con 35 puntos, intentará aprovechar su localía para dar un golpe ante el puntero y acercarse a los primeros puestos.

Antecedentes entre azules y rayados

El último encuentro entre ambos, el 4 de mayo de 2025 en el Estadio Banco Guayaquil, terminó con victoria de Emelec por 2-1, con goles de Facundo Castelli (41’) y Cristhian Valencia (90+3’), mientras que Michael Hoyos (59’) descontó para Independiente. Sin embargo, en el George Capwell, los Azules no vencen a los Rayados desde hace 2.688 días, cuando se impusieron 2-1 con anotaciones de Ayrton Preciado y Marlón de Jesús. Desde entonces, Independiente acumula 10 partidos invictos (5 victorias, 5 empates) en este estadio.

El partido, que será transmitido por Zapping Sports, contará con el arbitraje de Anthony Díaz Morá, quien ha dirigido 14 partidos en la LigaPro 2025, mostrando un promedio de 3 tarjetas amarillas por encuentro.

Alineaciones probables y estrategias

Emelec, dirigido por Guillermo Duró, alinearía a: Pedro Ortiz en el arco; Romario Caicedo, Diogo Bagüí, Luis Fernando León y Luis Castillo en defensa; Alfonso Barco y Sergio Quintero en el mediocampo; Alexander González, Christian Cueva y Maicon Solís en ataque; y José Angulo como delantero. La ausencia de Jaime Ayoví, suspendido por acumulación de tarjetas, y la recuperación de Justin Cuero son las principales novedades del Bombillo. Juan Pablo Ruiz también se perderá este duelo por suspensión.

Por su parte, Independiente del Valle, bajo la dirección de Javier Rabanal, formaría con: Guillo Villar en la portería; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Gustavo Cortez en defensa; Jordy Alcívar y Patrik Mercado en el mediocampo; Darwin Guagua, Juan Cazares y Aron Rodríguez en ataque; y Claudio Spinelli como delantero. Los Rayados llegan tras vencer 2-1 a Aucas y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Contexto de la LigaPro 2025

La LigaPro Ecuabet 2025, en su 67ª temporada, comenzó el 14 de febrero y está en su recta final, con Independiente del Valle liderando con 15 victorias, 8 empates y 2 derrotas en 25 jornadas, acumulando 45 goles a favor y 20 en contra. Emelec, con 9 victorias, 8 empates y 8 derrotas, ha mostrado una racha positiva reciente, con 5 victorias y 1 empate en sus últimos seis partidos. Este duelo es clave para los Azules, que buscan acercarse al hexagonal final, mientras que Independiente apunta a consolidar su liderato.

Emelec, y un duelo con historia

En el George Capwell, ambos equipos se han enfrentado 25 veces en la LigaPro, con 10 victorias para Emelec, 5 para Independiente y 10 empates. El último choque en este estadio, el 31 de marzo de 2024, terminó en un empate 0-0. Los Rayados, con su invicto de siete años, buscarán mantener su hegemonía, mientras que Emelec apuesta por su localía y el apoyo de su hinchada para revertir la historia.

Expectativas para el partido Emelec vs. Independiente

El encuentro promete ser un espectáculo de alto nivel, con ambos equipos desplegando estrategias ofensivas. Emelec confía en la creatividad de Christian Cueva y la potencia de José Angulo, mientras que Independiente apuesta por la solidez defensiva de Richard Schunke y el talento de Patrik Mercado. Este choque definirá no solo puntos clave, sino también el orgullo en una rivalidad histórica.