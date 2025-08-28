COMUNIDAD POR USD 1
Seguridad
Incendio provocado en patio de vehículos en Santo Domingo deja tres autos calcinados y una amenaza escrita

Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades en las próximas horas.
Incendio provocado en patio de vehículos alarma a Santo Domingo
Redacción

La noche del miércoles 27 de agosto de 2025, un nuevo hecho violento sacudió a Santo Domingo de los Tsáchilas. Sujetos desconocidos, a bordo de una camioneta doble cabina, provocaron un incendio en un patio de vehículos ubicado en la intersección de las avenidas Chone y Puerto Ila. Según testigos, los individuos arrojaron gasolina y prendieron fuego, resultando en la incineración total de tres automóviles. En el lugar, dejaron una nota con amenazas directas al propietario del establecimiento.

Un atentado que se suma a una ola de violencia

Este incidente se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a la provincia en los últimos meses. A pesar de que las autoridades han reportado una reducción del 18% en la delincuencia durante el 2025, la comunidad sigue preocupada por la escalada de violencia. El gobernador de la provincia, Miguel Quezada, ha liderado acciones junto al Bloque de Seguridad para enfrentar esta problemática.

Investigación en curso y medidas de seguridad

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar los responsables del atentado y el motivo detrás de la amenaza al propietario del patio de vehículos. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas. Mientras tanto, se han intensificado los operativos de seguridad en la zona para prevenir nuevos incidentes.

Reacciones de la comunidad

La ciudadanía de Santo Domingo de los Tsáchilas expresa su preocupación ante estos hechos. Organizaciones comunitarias y líderes locales han solicitado a las autoridades un refuerzo en las medidas de seguridad y una respuesta contundente para garantizar la tranquilidad en la provincia.

Contexto de inseguridad en la región

Datos históricos indican que Santo Domingo de los Tsáchilas ha enfrentado incidentes similares en el pasado, a menudo relacionados con extorsión o ajustes de cuentas. En 2024, la provincia registró al menos cinco casos de ataques incendiarios contra negocios, según reportes de la Policía Nacional. Este nuevo evento ha reavivado el temor entre los comerciantes locales, quienes piden mayor protección. Los bomberos, que acudieron al lugar del incendio, indicaron que los tres vehículos quedaron completamente destruidos. 

Llamado a la acción y medidas preventivas

Organizaciones civiles han convocado a una reunión con las autoridades locales para discutir estrategias que frenen la inseguridad.  Este atentado evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad y la colaboración entre las autoridades y la comunidad para enfrentar la violencia y proteger a los ciudadanos.

