Impulsan candidatura del Cerro de Hojas-Jaboncillo como Patrimonio Mundial ante la UNESCO

Montecristi, ya reconocido por el sombrero de paja toquilla y su título de Ciudad Creativa UNESCO, busca su tercera distinción global. El Municipio de ese cantón, junto al de Portoviejo y el de Jaramijó, firmaron su adhesión al Comité que impulsa la candidatura del Cerro de Hojas-Jaboncillo como Patrimonio Mundial Mixto ante la UNESCO.

El convenio se firma desde lo académico. La iniciativa parte de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, cuyas autoridades adhieren a una universidad española, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, al Centro de Investigación y a los municipios que tienen parte en ese territorio para postular a este centro arqueológico dentro de esa categoría.

Un legado de la cultura Manteña

La iniciativa busca proteger este sitio arqueológico, natural y cultural. Además destacar la riqueza histórica del cantón Montecristi que cubre el 60% del área del cerro, dijo Ángel Muentes, coordinador de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura del Gad.

El funcionario destacó que el Cerro de Hojas-Jaboncillo, históricamente habitado por la cultura Manteña, alberga una ciudad enterrada que, según expertos, podría superar en dimensión e importancia a Machu Picchu.

“Al hablar de patrimonio mixto estamos destacando primero del ámbito cultural. En este lugar había una civilización importante de la cultura Manteña, creo que la más relevante de la región, donde se puede ver a través de un escáner 3D aéreo que alguna vez se levantó, cómo está distribuida esta zona. Como una civilización con una cantidad muy importante de habitantes que tenían sistemas de riegos, canales, lugares de culto”, dijo.

Escáner revela antigüedad del cacao y ají, impulsando reconocimiento Patrimonial Muentes señaló que con el escáner 3D se puede observar también “el sistema de riego para el tema del cacao, del ají y todas estas cosas que son ancestrales y que incluso ha permitido el estudio del Jaboncillo. Datar el tema del ají y del cacao como el más antiguo, incluso por encima de Perú y de México. Entonces en virtud de eso lo cultural es relevante”, manifestó.

El coordinador de Desarrollo Económico, recalcó que lo natural también es importante porque debe haber un tema de conservación. “El cerro tiene una característica de bosque seco, hay unos sistemas de riegos internos del Jaboncillo que deben ser preservados para que de alguna manera se conserve también el espacio”.

Por su parte el alcalde Jonathan Toro, enfatizó que este proyecto representa una oportunidad para que “el mundo reconozca el valor excepcional de nuestro territorio, que ya cuenta con la declaratoria del sombrero fino de paja toquilla como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y nuestra reciente designación como Ciudad Creativa por la UNESCO”. Esta nueva nominación sería la tercera que coloca a Montecristi en el mapa mundial del patrimonio, añadió.

Sombrero de Paja Toquilla

Ángel Muentes, indicó que tienen información del Museo del Sombrero, que según señaló, ya se está implementado luego de la nominación de Ciudad Creativa, de que la tradición o el conocimiento del tejido del sombrero de Paja toquilla no inicia en el tiempo hispánico, ni de la colonia, sino que es prehispánico.

“Hay imágenes y hallazgos arqueológicos en donde se utilizan productos naturales, justamente como la paja, para la creación de sombreros para protegerse nuestros antepasados cuando salían a las labores de campo. Entonces, hay vestigios arqueológicos. Uno de ellos, obviamente, una réplica, está en el Museo del Sombrero”.

Un impulso para el turismo y la ciencia

La nominación del Cerro de Hojas-Jaboncillo como Patrimonio Mundial Mixto ante la UNESCO fortalecerá el turismo y la investigación en Montecristi. El cerro, con vestigios arqueológicos, necesita recursos para excavaciones. “Todo yacimiento arqueológico demanda de una alta inversión. Estamos hablando de muchos millones de dólares en lo que es investigación. “Desenterrar algo de la tierra no se lo hace con pala o con máquinas y mucho más cuando estamos hablando de cosas sensibles. Qué hacen los arqueólogos. Dicen, aquí pasa un canal de agua, mejor no toquemos, vamos por este lado para no dañarlo, o cosas como estas, porque se puede dañar el patrimonio.

“Cuando Machu Picchu se desarrolló, hubo mucha inversión externa que permitió desenterrar las ruinas. Lo mismo debería pasar aquí. Así que esta nominación permitiría en un futuro atraer a millones de turistas, así como sucede en las ruinas de Machu Picchu”, dijo Muentes.

Montecristi ya es un referente por su artesanía y creatividad. La candidatura del cerro sumará valor internacional, atrayendo visitantes y estudiosos.