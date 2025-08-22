Impactante persecución en Santo Domingo: robo de camioneta termina en choque y captura

La mañana del viernes 22 de agosto, la Policía Nacional capturó a un hombre de 22 años tras una persecución en Santo Domingo. La misma inició con el robo de una camioneta doble cabina en la vía a Quevedo y culminó con un choque en el sector La Cadena.

Robo y alerta inmediata

El propietario de la camioneta D’Max 4×4 de color negro se encontraba desayunando en un comedor en el kilómetro 5 de la vía Quevedo. Al salir, observó que un hombre delgado ingresaba a su vehículo y lo sustraía con rumbo desconocido.

De inmediato, la alerta se reportó al ECU 911. Las unidades policiales activaron un operativo de cerco en puntos estratégicos de la ciudad para localizar el automotor. La reacción permitió ubicar el vehículo cuando avanzaba por la avenida Cooperativismo e ingresaba al sector La Cadena.

En ese momento, los agentes iniciaron una persecución a alta velocidad. El conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la pared del mercado municipal.

Captura del sospechoso tras persecución en Santo Domingo

Tras el choque, el individuo descendió por la puerta del conductor e intentó escapar corriendo por las calles aledañas. Sin embargo, los uniformados lo neutralizaron a pocos metros. El detenido es Jarwin Gabriel B. Z., de 22 años.

La Policía confirmó que el arresto se produjo en flagrancia, por lo que se procedió a su aprehensión inmediata. El vehículo recuperado, junto con los indicios levantados en el sitio, fueron ingresados a los patios de retención vehicular bajo cadena de custodia.

Posteriormente, el aprehendido fue trasladado a la Sala de Aseguramiento Transitorio de la Unidad Judicial de Santo Domingo, donde quedó a la espera de la audiencia respectiva para definir su situación legal.

Autoridades policiales reiteraron que la acción rápida de los uniformados permitió recuperar el automotor y detener al sospechoso sin que se registren víctimas en la intervención.

Contexto de robos y persecuciones en Santo Domingo

El caso de persecución en La Cadena refleja una problemática frecuente en Santo Domingo sobre el robo de vehículos. En varios de estos incidentes, los operativos terminan en persecuciones y choques en zonas urbanas, lo que evidencia tanto la rápida reacción policial como la peligrosidad de estas maniobras en espacios concurridos.

Asimismo, la Policía ha reforzado el control con operativos aleatorios y patrullajes constantes en vías de ingreso y salida de la ciudad, donde bandas dedicadas al robo de vehículos suelen operar.

Compromiso institucional

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y destacó la cooperación del ECU 911 en la coordinación de la respuesta. Finalmente, la institución exhortó a la ciudadanía a mantener medidas de precaución, como el uso de dispositivos de seguridad y la denuncia inmediata ante cualquier hecho delictivo. De esta manera, buscan reducir el índice de robos de vehículos y evitar que casos como el de la persecución en Santo Domingo pongan en riesgo la seguridad de los habitantes (31).